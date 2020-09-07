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07.09.2020 18:09
Рубрика: Общество

В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив"

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области в девятую годовщину со дня гибели в авиакатастрофе хоккейной команды "Локомотив" прошли памятные мероприятия. Они начались с литургии в Успенском кафедральном соборе. Позже на Леонтьевском кладбище, где похоронено большинство жертв трагедии и установлен мемориал, была отслужена панихида по погибшим.

Фото: Photoxpress
Владимир Алеников снимет фильм о легендарном "Локомотиве"

Цветы к могилам возложили родственники, болельщики, а также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, президент ХК "Локомотив" Юрий Яковлев, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.

Возложение цветов также состоялось к мемориалу "Хоккейное братство" у "Арены-2000. Локомотив" и в селе Туношна, на месте трагедии.

По информации правительства региона, матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, Балашихе, Череповце и Минске сегодня вечером начнутся с минуты молчания. Игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших.

К десятой годовщине со дня трагедии ярославская кинокомпания "ЯрСинема" совместно с АНО "Эколлайн. Культура и искусство" начала съемки художественного фильма  "Только Локо!" (режиссер -  Владимир Алеников).Правда, ХК "Локомотив" и родители некоторых погибших игроков выступили против проекта, полагая, что сценарий носит поверхностный характер и не передает весь масштаб, глубину и необратимость случившегося.

Напомним, самолет с хоккеистами и тренерским штабом ХК "Локомотив" разбился 7 сентября 2011 года в 120 метрах от ярославского аэропорта Туношна: Як-42, на котором команда отправилась на матч в Минск, потерпел крушение на взлете. Жертвами трагедии стали 44 человека: 36 пассажиров и 8 членов экипажа. В той страшной катастрофе выжил только один человек - бортинженер Александр Сизов.

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