Ушедшему из театра Табакова Матвееву нашли замену

Актера Максима Матвеева, который больше не будет играть в спектакле "Табакерки", заменит Юрий Чурсин. Об этом сообщил на сборе труппы Театра Олега Табакова его художественный руководитель Владимир Машков, передает KP.RU.

Подчеркнуто: вопреки слухам, "которые взбудоражили общественность", Роза Хайруллина, Андрей Фомин, Иван Шибанов и Юлиана Гребе, покинувшие труппу, сотрудничать с театром продолжат в формате приглашенных актеров. А вот Максим Матвеев, у которого "много своих планов", в "Табакеркой" действительно распрощался.

По словам худрука, Матвееву было "трудно совмещать и делать театр основным местом работы", поэтому в постановке "Кинастон" вместо него главную роль будет играть звезда "Изображая жертву" Юрий Чурсин.

При этом отмечено: свой 35-й юбилейный сезон "Табакерка" открыла двумя премьерами - "Старшим сыном" по Вампилову и постановкой Машкова "И никого не стало" по Агате Кристи

Напомним, в Сети появился трейлер сериала "Шерлок в России" с Матвеевым в титульной роли.