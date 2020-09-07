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Ушедшему из театра Табакова Матвееву нашли замену

Новости
    07.09.2020, 13:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актера Максима Матвеева, который больше не будет играть в спектакле "Табакерки", заменит Юрий Чурсин. Об этом сообщил на сборе труппы Театра Олега Табакова его художественный руководитель Владимир Машков, передает KP.RU.

Фото: kinopoisk.ru
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Подчеркнуто: вопреки слухам, "которые взбудоражили общественность", Роза Хайруллина, Андрей Фомин, Иван Шибанов и Юлиана Гребе, покинувшие труппу, сотрудничать с театром продолжат в формате приглашенных актеров. А вот Максим Матвеев, у которого "много своих планов", в "Табакеркой" действительно распрощался.

По словам худрука, Матвееву было "трудно совмещать и делать театр основным местом работы", поэтому в постановке "Кинастон" вместо него главную роль будет играть звезда "Изображая жертву" Юрий Чурсин.

При этом отмечено: свой 35-й юбилейный сезон "Табакерка" открыла двумя премьерами - "Старшим сыном" по Вампилову и постановкой Машкова "И никого не стало" по Агате Кристи

Напомним, в Сети появился трейлер сериала "Шерлок в России" с Матвеевым в титульной роли.

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