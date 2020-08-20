Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки"

Сразу двух востребованных актеров лишается труппа театра Олега Табакова, который после смерти мэтра в 2018-м году возглавляет Владимир Машков.

Как передает KP.RU, Роза Хайруллина "ушла от Машкова по взаимной договоренности", тогда как Максим Матвеев оставил "Табакерку", окончательно перебравшись в Питер.

При этом издание уточнило: с Хайруллиной договоренность была достигнута еще полтора месяца назад - просто известно об этом стало лишь сейчас. И в целом ничего страшного не произошло, поскольку актриса лишь перешла в статус приглашенной звезды, продолжающей пока играть свои спектакли.

При этом решение артистка не комментирует - есть только слухи.

Что до Матвеева, то он не будет играть ни в "Кинастоне", ни в "Дьяволе". Как предположило издание, актеру могла надоесть жизнь на две столицы. Кроме того, Максим и не был в штате театра, сотрудничая с ним как приглашенный артист.

Также стоит напомнить: на днях стало известно об уходе из МХТ имени Чехова 36-летней Дарьи Мороз. Которая, впрочем, от спектаклей театра пока также не отказывается. Кстати, в качестве приглашенной звезды Дарья сотрудничала и с "Табакеркой".

А еще ранее неприятная ситуация возникла в "Современнике" - вокруг актера Сергея Гармаша, выступившего с открытым письмом и заявившего о своем уходе.