В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Согласно новым нормативам, на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) продукты должны быть указаны место происхождения и год урожая винограда. И поэтому поступивший в продажу до 26 июня товар может оставаться на прилавках, пока не реализуется полностью, поступивший позже обязано соответствовать новому закону.

Но, как говорят участники рынка, технологии производства коньяков и многих вин часто не позволяют выполнить это условие. Например, как рассказал гендиректор Simple Максим Каширин, в некоторых винах смешаны виноматериалы из разных регионов, а шампанское может предполагать смесь разных винтажей. То же с коньяком: технология его производства предусматривает возможность изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. Новый российский закон это не учитывает.

Эксперты считают, что закон о виноградарстве и виноделии, вступивший в силу 26 июня, позволит снизить количество контрафакта, продаваемого под видом российского вина, а также поддержать производство винограда в России. В частности, теперь российским можно будет называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны. Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. Определен порядок государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия.

Одним из важнейших положений закона участники рынка считают защиту российских виноделов. Требование нового закона производить российские вина исключительно из выращенного на территории РФ винограда должно привести к росту закупочных цен на виноград - до сих пор было выгоднее производить вино из импортных виноматериалов. А развитие отечественного виноделия - это не только расширение площадей виноградников и увеличение рабочих мест в виноградарстве.

Но многие российские виноделы считают этот запрет неоднозначным. В частности, он может привести к росту цен на бутилированное импортное вино, которое теперь будет разливаться из тех же материалов в странах ближнего зарубежья. Есть и другие претензии к документу. Закон не является застывшей догмой, он будет изменяться, дополняться в зависимости от тех реалий, которые возникнут вследствие его применения. Тогда будут видны все его сильные и слабые стороны, - говорят т отечественные виноделы.