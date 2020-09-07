В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам

Турецкий суд приговорил к 1368 годам лишения свободы Абдулгадира Машарипова, устроившего теракт в ночь на 1 января 2017 года в ночном клубе Reina в Стамбуле. Как передает агентство "Анадолу", это соответствует 40 пожизненным срокам.

В результате того нападения погибли 39 человек, в том числе одна россиянка, еще около 70 получили ранения. В момент атаки в популярном ночном клубе находились свыше 700 человек. Террорист расстрелял его посетителей из автомата. Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Как выяснилось, нападавшим был уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Полиция задержала его скорее после атаки.