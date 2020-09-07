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07.09.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: китайский электрокар эффектно взорвался во время подзарядки

Текст: Вадим Давыденко

Споры о безопасности электромобилей и аналоговых машин с двигателями внутреннего сгорания, похоже, бесконечны. Первые считают, что бензин в баке - гарантия возгорания, которое произойдет рано или поздно, вторые же отмечают уязвимость электронной начинки. Очередную партию дров в костер незатухающей дискуссии на днях подкинули производители китайского электромобиля BAIC, чья машина, скажем так, произвела фурор в Сети.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел в китайском городе Санминь (провинция Фуцзянь) на юге страны. Как можно судить по видео, снятому из окна противоположного знания, поставленный на зарядку электрокар начал сильно дымить, чем напугал и владельца машины, и окружающих. На вызов прибыла пожарная бригада, которая попыталась исправить ситуацию, но вышло даже хуже, чем если бы тушили костер керосином.

Залитый водой электрокар с громким хлопком взорвался: вырвало стекла и часть дверей, внутреннюю обшивку срезало как ножом, а часть вылетевших деталей превратила крышу машины в решето. То, что никто при этом не пострадал, иначе как чудом и не назовешь.

Пока длится официальная экспертиза, доморощенные аналитики уже сделали свои выводы: дым из-под капота пошел из-за проблем с аккумулятором, а пожар возник после контакта воды с литием в батареях. Образовался легковоспламеняющийся газ, которому хватило малейшей искры...

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