Видео: пропустил свой поворот и спровоцировал ДТП с пятью машинами

Только системным сбоем в матрице можно объяснить это снятое в центральном Китае видео: полдюжины абсолютно одинаковых автомобилей попали в ДТП по одному и тому же сценарию. Если бы оттуда выскочили полдюжины одинаковых водителей в однотипных костюмах наверное, никто бы не удивился.

Виновны в аварии похоже в равной мере все. Водитель №1 мчался в крайнем левом ряду и, пропустив свой съезд, сбавил скорость, а затем и остановился, то ли сверяясь с навигатором, то ли пытаясь разглядеть дорожные указатели.

Водитель №2, как и следовавшие за ним водители-близнецы на одинаковых белых седанах, не выдержали положенную дистанцию в 2-3 секунды пути (а для высокоскоростного ряда эта не менее 15 метров) и один за другим врезались в зад друг другу.

Примечательно, что машина первого водителя в этой катавасии практически не пострадала и, по словам очевидцев, ее водитель даже пытался дать деру с места аварии, но был задержан остальными ее участниками. Жертв нет, но разбирательство будет долгим...