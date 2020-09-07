Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.09.2020 11:00
Рубрика: Видео

Видео: пропустил свой поворот и спровоцировал ДТП с пятью машинами

Текст: Вадим Давыденко

Только системным сбоем в матрице можно объяснить это снятое в центральном Китае видео: полдюжины абсолютно одинаковых автомобилей попали в ДТП по одному и тому же сценарию. Если бы оттуда выскочили полдюжины одинаковых водителей в однотипных костюмах наверное, никто бы не удивился.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: у начинающих стритрейсеров на ходу взорвался и вспыхнул мотор

Виновны в аварии похоже в равной мере все. Водитель №1 мчался в крайнем левом ряду и, пропустив свой съезд, сбавил скорость, а затем и остановился, то ли сверяясь с навигатором, то ли пытаясь разглядеть дорожные указатели.

Водитель №2, как и следовавшие за ним водители-близнецы на одинаковых белых седанах, не выдержали положенную дистанцию в 2-3 секунды пути (а для высокоскоростного ряда эта не менее 15 метров) и один за другим врезались в зад друг другу.

Примечательно, что машина первого водителя в этой катавасии практически не пострадала и, по словам очевидцев, ее водитель даже пытался дать деру с места аварии, но был задержан остальными ее участниками. Жертв нет, но разбирательство будет долгим...

Видео: китайский электрокар эффектно взорвался во время подзарядки
#видео #авто