Видеокарты NVIDIA показали двухкратный прирост производительности в играх

Во время анонса GeForce RTX 3080 NVIDIA обещала, что данная видеокарта будет вдвое быстрее предшественницы - RTX 2080. Однако первые тесты показали - новинка быстрее "всего лишь" на 68%. Об этом сообщает портал videocardz.com.

Специалисты протестировали новинку не в играх, а в специальных тестах CUDA и OpenCL и там прирост оказался ниже. В среднем RTX 3080 быстре RTX 2080 на 68%, а а RTX 2080 Ti - на 40%. Тем не менее, это впечатляющий результат для цены в 700 долларов, но все же ниже цифр, которые заявляла компания.

Однако для большинства пользователей важнее именно игровая производительность. Там прирост ближе к двухкратному. Впрочем, данные других тестировщиков референсных карт будут опубликованы 14 сентября, а нереференсных 17 сентября.