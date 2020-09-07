За месяц только у 8 прибывших в Анталью россиян обнаружен коронавирус

За минувший месяц в турецкой Анталье отдохнули 336 тысяч 409 россиян. У восьми из них был выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом РИА Новости рассказал губернатор провинции Эрсин Языджи. Он отметил, что симптомы заболевания проявились у граждан РФ уже на территории Турции. Отдыхающие обратились за помощью к врачам, а те, в свою очередь, передали информацию в отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения провинции.

У туриста берут анализ на COVID-19. Если тест положительный - пациента помещают в больницу, устанавливаются его контакты. А гостиничный номер, где проживал зараженный, проветривается в течение суток, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. После этих процедур в комнату заселяют новых туристов.

Напомним, регулярное авиасообщение с Турцией возобновилось 1 августа. Лайнеры полетели из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. А 10 августа начались чартерные перевозки. Россияне устремились на курорты Анталья, Даламан и Бодрум.