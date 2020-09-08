Bloomberg: Экономика России проходит пандемию лучше многих стран

В 2020 году спад в российской экономике оказался менее значительным, чем изначально прогнозировалось. Об этом сообщает Bloomberg, констатируя, что к началу кризиса экономика России находилась в лучшей форме, чем многие другие экономики.

"Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, в которой было зафиксировано более 1 миллиона случаев заболевания covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем экономики других крупных развивающихся стран. По мнению аналитиков, в дальнейшем прогнозы могут улучшиться", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством, когда началась пандемия, Россия находилась в довольно хорошей форме, имея низкие уровни показателей инфляции и безработицы, а также стабильный банковский сектор и накопленные резервы.

В частности, эксперты "Ренессанс капитал" придерживается наиболее оптимистичного взгляда на прогноз для российской экономики, предсказывая сокращение на 3,3% в этом году и рост экономики на 3,8% в следующем. Даже прогноз Bloomberg, согласно которому в этом году российская экономика сократится на 4,8 процента, - это менее половины от той цифры, которая была озвучена в самом начале пандемии.

В сообщении подчеркивается, что по итогам 2020 года "Россия даже сумеет достичь желанной цели, став пятой среди крупнейших мировых экономик на основании данных о паритете покупательной способности". Об этом сообщил Международный валютный фонд, который ожидает, что Германия сможет вернуть себе эту позицию уже в следующем году.

"Благодаря санкциям, введенным в 2014 году, Россия сегодня в гораздо меньшей степени зависит от притока внешнего капитала, поэтому пандемия нанесла ее экономике меньше вреда", - приводится в сообщении мнение Элина Рыбакова, заместителя главного экономиста в Институте международных финансов в Вашингтоне.