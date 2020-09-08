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08.09.2020 17:45
Рубрика: В мире

Болгарские протестующие заявили ЕС и США о намерении продолжить митинги

Текст: Александр Гацак (София)

Организаторы антиправительственных митингов в Болгарии опубликовали свое обращение посольствам государств Евросоюза, США, Великобритании, а также представительству Еврокомиссии. В послании они заявили о намерении продолжать протесты, пока в отставку не уйдет действующий кабинет министров и главный прокурор страны.

Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан

"Ежедневные мирные гражданские протесты в стране продолжаются более двух месяцев, - говорится в обращении. - Это протест против нарушения базовых гражданских прав в Болгарии, чудовищной по своим размерам коррупции и попирания принципов демократии".

В публикации отмечаются такие проблемы в республике, как скупка голосов и фальсификации на выборах, увольнения по политическим мотивам, пренебрежения принципом разделения власти, ограничения свободы слова, создания искусственных монополий и др. Кроме того, выражается недовольство насилием сотрудников правоохранительных органов над участниками антиправительственных акций.

Напомним, что массовые протесты против действующей власти во главе с фактическим руководителем республики премьером Бойко Борисовым от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" длятся уже третий месяц.

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