Болгарские протестующие заявили ЕС и США о намерении продолжить митинги

Организаторы антиправительственных митингов в Болгарии опубликовали свое обращение посольствам государств Евросоюза, США, Великобритании, а также представительству Еврокомиссии. В послании они заявили о намерении продолжать протесты, пока в отставку не уйдет действующий кабинет министров и главный прокурор страны.

"Ежедневные мирные гражданские протесты в стране продолжаются более двух месяцев, - говорится в обращении. - Это протест против нарушения базовых гражданских прав в Болгарии, чудовищной по своим размерам коррупции и попирания принципов демократии".

В публикации отмечаются такие проблемы в республике, как скупка голосов и фальсификации на выборах, увольнения по политическим мотивам, пренебрежения принципом разделения власти, ограничения свободы слова, создания искусственных монополий и др. Кроме того, выражается недовольство насилием сотрудников правоохранительных органов над участниками антиправительственных акций.

Напомним, что массовые протесты против действующей власти во главе с фактическим руководителем республики премьером Бойко Борисовым от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" длятся уже третий месяц.