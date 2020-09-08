Большой театр Беларуси открывает 88-й сезон

После перерыва Большой театр Беларуси открывает свои двери для зрителей. 88-й сезон начинается с двух премьер. Балет на музыку Эдварда Грига "Пер Гюнт" пройдет 8 и 9 сентября. Сюжет основан на стихотворении Генрика Ибсена, созданном в 1867 году. Сегодня он считается классикой норвежской и мировой литературы, но одно время был воспринят достаточно негативно - герои фольклора в спектакле представлены уродливыми и злыми существами, а крестьяне - жестокими и грубыми людьми. Спектакль подвергался переоценке с годами. И этому во многом способствовала музыка Эдварда Грига, написанная по просьбе Ибсена. В Большом театре РБ балет шел с 1966 по 1978 годы. И вот "Пер Гюнт" возвращается на белорусскую сцену.

11 сентября покажут в Большом оперу "Виллисы. Фатум".До Нового года в афише театра появятся пять премьер. Среди них "Щелкунчик" Петра Чайковского по мотивам сказки Гофмана.

Для этой премьеры солисты балета Большого театра намеренно осваивают угловатые движения, словно они деревянные. Труппа готовится к премьере сказки, где главный персонаж - деревянная кукла. Балет "Щелкунчик" возвращается в афишу в новой редакции художественного руководителя театра, лауреата премии Союзного государства за 2017-18 годы Валентина Елизарьева.

Народный артист СССР Валентин Елизарьев посвящает спектакль коллеге, в тандеме с которым создавал новогоднюю сказку на пуантах - легендарному сценографу Евгению Лысику(в этом сезоне ему могло бы исполниться 90): "Декорации мастера решено не просто восстановить, но сделать второй комплект для гастролей. Нашего "Щелкунчика" уже ждут зрители Франции. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация в мире улучшится и границы снова будут открыты для искусства."

Валентин Елизарьев родился 31 октября 1947 года в Баку. Окончил Ленинградское академическое хореографическое училище им. А.Я.Вагановой и балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова.

Помимо балета "Щелкунчик" поставят оперы "Фауст" и "Пиноккио". Ряд громких проектов Большого перенесен на 89-й сезон: на паузе конкурс вокалистов СНГ и Рождественский оперный форум.