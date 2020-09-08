"Есть решение суда": Дмитрий Певцов о приговоре Михаилу Ефремову

Российский актер Дмитрий Певцов немногословно прокомментировал приговор суда, по решению которого Михаил Ефремов осужден на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о смертельном ДТП.

"У нас есть суд. Есть решение суда. В моих дальнейших комментариях смысла нет", - приводит слова артиста RT.

Ровно три месяца назад на Садовом кольце столицы Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с фургоном Lada, водитель которого - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался на следующий день в больнице от полученных травм.

Помимо вышеуказанного срока суд постановил взыскать с виновного 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также лишить Ефремова водительских прав на три года.