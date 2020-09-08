ГИБДД разъяснила условия допуска на дороги машин с армянскими знаками

Машины, ввезенные в Россию больше чем на год либо приобретенные гражданином России, постоянно в ней проживающим, должны ставиться на учет. Исключение - машины, участвующие в международном движении. Но таковыми считаются только машины, владельцы которых проживают за рубежом. Такие разъяснения дала Госавтоинспекция на своем сайте.

А поводом для них послужил незатухающий скандал с машинами, которые ездят с армянскими номерами. Мол, сотрудники ГИБДД цепляются к таким машинам и отправляют их на штрафстоянки. Но, в действительности, не все автомобили с армянскими номерами имеют право ездить по российским дорогам.

Как пояснили в Госавтоинспекции, с учетом особых условий вступления в 2014 году Республики Армения в Евразийский экономический союз автомобили, ввезенные на ее территорию и выпущенные по пониженным таможенным ставкам, для остальных государств - членов ЕАЭС, в том числе России, являются иностранным товаром, а, значит, их ввоз и использование допускаются только при условии таможенного оформления.

В соответствии с обязательствами, взятыми армянской стороной при вступлении в союз, она должна обеспечивать использование таких автомобилей только на территории республики и не допускать их вывоз за ее пределы без таможенного оформления. Однако, как свидетельствует сложившаяся практика, данное условие армянской стороной далеко не всегда выполняется, что и спровоцировало ввоз и эксплуатацию в России большого количества таких машин.

Если гражданин России приобрел армянский автомобиль, то ему необходимо его растаможить

Иномарки с армянскими номерами продают в России довольно активно и дешево. Но если покупатель решит поставить такую машину на учет в России, то ему потребуется заплатить таможенную пошлину. Поэтому эксплуатируют их чаще всего просто так, без таможенного оформления. А это - прямое нарушение закона. За которое предусмотрен штраф 500 рублей с задержанием автомобиля. При этом за незаконный ввоз - а он тут просматривается - таможня через суд может конфисковать автомобиль.

С иностранными номерами по нашим дорогам на законных основаниях может ездить только тот, кто постоянно проживает за рубежом. Но если проживающий в России гражданин купил такой автомобиль, то ему необходимо поставить его на учет. А в случае с армянским автомобилем еще и растаможить его.