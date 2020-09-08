Рефери скандального матча "Спартака" с "Сочи" Василий Казарцев получил назначение на игру первого дивизиона (ФНЛ) между "Балтикой" и "Велесом" 13 сентября, сообщает официальный портал футбольных арбитров России.

В поединке спартаковцев с "Сочи", состоявшемся 9 августа, Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев. Спустя несколько дней экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала назначение второго пенальти ошибочным. Казарцев и его видеоассистент по тому матчу Алексей Еськов были приглашены для прохождения проверки на полиграфе.

Чуть позже стало известно, что Казарцев не сможет работать до 10 октября, после чего он должен будет до конца года судить матчи ФНЛ, а в 2021 году на основании качества его арбитража принималось бы решение о возвращении в РПЛ.