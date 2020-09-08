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08.09.2020 11:02
Рубрика: Легковые авто

Корейцы тестируют конкурента Tesla Model S

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motorgraph.com Фото: www.motorgraph.com
Фото: www.motorgraph.com

В Германии в окрестностях Нюрбурга замечен проходящий тесты Genesis eG80, электромобиль, который через два года вступит в конкурентную борьбу с Tesla Model S, китайским Xpeng P7 и электромобилями японских и европейских премиум-марок.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Электромобиль Genesis eG80 построен на основе седана бизнес-класса Genesis G80, представленного минувшей весной. Электромобиль легко идентифицировать по "глухой" панели на месте основной решетки радиатора, для системы охлаждения электрической трансмиссии достаточно потока воздуха, поступающего через небольшую щель в бампере.

Другой отличительный признак - отсутствие лючка бензобака, его нет ни с какой стороны автомобиля, по предварительной информации, гнездо для штекера зарядки находится за панелью передка. Еще на Genesis eG80 стоят выгодные с точки зрения аэродинамики колесные диски, своим витиеватым плетением спиц они напоминают модели популярные в 1980-е.

О технических характеристиках электромобиля говорить преждевременно, но, учитывая статус марки и отсутствие пространства для маневров в сверхконкурентном премиум-сегменте, очевидно, что они не могут быть ниже, чем у сегодняшнего Tesla Model S, который способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за трудно представимые 2,6 с и покрывать свыше 700 км на при полном заряде батареи (по циклу NEDS).

Товарные машина Genesis eG80 появятся не ранее 2022 года, но первый электромобиль Genesis поступит на рынок уже в следующем году, это будет кроссовер.

Фото: www.motorgraph.com
#Tesla #Genesis