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08.09.2020 14:48
Рубрика: В мире

Лукашенко оценил задержание пограничниками Колесниковой

Текст: Юрий Когалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал правильным задержание члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой после инцидента на границе. Об этом он рассказал в интервью российским телеканалам Russia Today, "Первый канал", "Россия 1" и радиостанции "Говорит Москва".

Фото: EPA
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По словам корреспондента телеканала "Россия 1", беседовавшего с белорусским лидером, Лукашенко получил информацию о произошедшем сегодня ночью от спецслужб. Речь идет о попытке нескольких оппозиционеров выехать на Украину. Двое из них - Иван Кравцов и Антон Родненков - пересекли границу на машине, а Колесникову просто выкинули из нее в зоне между белорусской и украинской границей. По крайней мере, так доложили Лукашенко, отметил журналист после беседы с президентом. По его словам, теперь Минск просит Киев вернуть этих оппозиционеров.

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Родненков, Кравцов и Колесникова около 04:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. По данным ведомства, они прошли таможенный пограничный контроль и выдвинулись в сторону Украины, однако когда им на встречу попался пограничный наряд, машина, на которой они ехали, ускорилась, а Колесникова оказалась на земле.

Ее задержали для выяснения всех обстоятельств произошедшего, отметили в Госпогранкомитете. Медицинская помощь ей не требуется, добавили в ведомстве.

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