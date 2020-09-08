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Михаил Ефремов прочитает в СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина

Новости
    08.09.2020, 22:51
Текст:   Олег Усков

Приговоренный сегодня к восьми годам колонии актер и режиссер Михаил Ефремов пообещал прочитать для сотрудников СИЗО написанную Иваном Охлобыстиным специально под него пьесу "Пар". И в целом чувствует себя хорошо.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович.

Уточнено, что актер уже встретился с начальником СИЗО-5, и они "нашли общий язык", договорившись: знаменитый артист прочитает "Пар" для хозотряда и сотрудников изолятора.

"Он сказал, что в целом у него нормальное ощущение, ожидал Ефремов худшего", - добавила правозащитница.

По словам Литвинович, в карантинной камере вместе с актером "находятся гражданин России и РБ". "Ефремов сказал, что они хорошие люди", - заверила она.

Ранее сообщалось, что сторона Ефремова обжаловала вынесенный ему приговор.

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