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08.09.2020 20:05
Рубрика: Общество

Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19

Текст: Елена Манукиян

Открытие международного авиасообщения с некоторыми странами не повлияло на ситуацию с коронавирусом, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко 8 сентября. Он подчеркнул, что благодаря соблюдению правил безопасности, пока все достаточно спокойно.

Фото: Grzegorz Jereczek/wikipedia.org
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"Есть правила, которые установлены для открытия границ, их просто нужно соблюдать, чтобы обезопасить население страны", - сказал министр. По словам Мурашко, в целом по стране заболеваемость идет на снижение.

В сентябре Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, куда самолеты летают трижды в неделю, а также ОАЭ и Мальдивами, в которые организовано по два рейса в неделю. Всего в этом месяце для россиян будут доступны 16 государств, в числе которых также Абхазия, Беларусь, Доминикана, Турция, Черногория, Хорватия, Танзания, Великобритания, Греция, Сербия, Швейцария, Болгария и Куба.

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