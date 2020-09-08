Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19

Открытие международного авиасообщения с некоторыми странами не повлияло на ситуацию с коронавирусом, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко 8 сентября. Он подчеркнул, что благодаря соблюдению правил безопасности, пока все достаточно спокойно.

"Есть правила, которые установлены для открытия границ, их просто нужно соблюдать, чтобы обезопасить население страны", - сказал министр. По словам Мурашко, в целом по стране заболеваемость идет на снижение.

В сентябре Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, куда самолеты летают трижды в неделю, а также ОАЭ и Мальдивами, в которые организовано по два рейса в неделю. Всего в этом месяце для россиян будут доступны 16 государств, в числе которых также Абхазия, Беларусь, Доминикана, Турция, Черногория, Хорватия, Танзания, Великобритания, Греция, Сербия, Швейцария, Болгария и Куба.