Мощнейший Android-смартфон подешевел в России. Он стоит меньше 30 тысяч рублей

Официально появившийся в России в июле 2020 года смартфон Xiaomi Poco F2 Pro на топовом чипе Snapdragon упал в цене до психологической отметки - аппарат можно приобрести по цене ниже 30 тысяч рублей, свидетельствуют данные ценовых агрегаторов.

Poco F2 Pro. Фото: Xiaomi

На старте продаж официальные продавцы предлагали Poco F2 Pro по цене 49990 рублей, а "серые" продавцы просили от 35 тысяч.

Среди достоинств Poco F2 Pro:

- дисплей AMOLED с разрешением FullHD+ без вырезов (фронталка прячется в выдвижном модуле);

- топовейший чип от Qualcomm - самый мощный для Android-устройств на сегодняшний день, что делает смартфон одним из наиболее производительных (в июльском рейтинге AnTuTu он занял седьмое место среди мощнейших смартфонов в мире);

- аккумулятор емкостью 4700 мАч, обеспечивающий хорошую автономность;

- желанные модуль NFC и разъем для наушников - в комплекте.

Таким образом, это один из лучших смартфонов за свои деньги в категории "до 30 тысяч рублей". Конкурентов по цене и начинке у него практически нет. Поэтому тем, кого не смущает оболочка MIUI, Poco F2 Pro рекомендуется для подробного изучения.