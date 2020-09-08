Транспортный комплекс столицы продолжает совершенствоваться. Так, на Московские центральные диаметры (МЦД) поступят 180 новых вагонов поезда "Иволга". В чем преимущества этих поездов и как будет развиваться МЦД в дальнейшем?

О пополнении в подвижном составе МЦД ранее рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он отметил, что АО "Центральная ППК" получит 120 вагонов поезда "Иволга 1.0" для МЦД-2 и 60 вагонов поезда "Иволга 2.0" для МЦД-1". Вагоны перевозчику передаст "Сбербанк Лизинг" (входит в экосистему Сбербанка). Соответствующее соглашение уже подписано. Стоимость новых вагонов - 18 млрд рублей.

"Это не последнее пополнение в подвижном составе МЦД, - считает директор ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "Транспортная ассоциация Московской агломерации" Норайр Блудян. - Интервал движения будет сокращаться, и понадобятся новые поезда. Запуск новых вагонов "Иволга" приведет к повышению качества услуг по перевозке пассажиров, поскольку они полностью отвечают мировым стандартам. Их появление можно только приветствовать с точки зрения качества и безопасности перевозок".

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 курсирует около 180 поездов, состоящих более чем 1 800 вагонов. C момента запуска в ноябре 2019 года они перевезли уже более 90 млн пассажиров.

Фото: АО "Трансмашхолдинг"

Комфорт и безопасность в пути

Городские поезда "Иволга" работают на двух диаметрах в смешанном режиме с другими электропоездами. Пассажиры МЦД оценили удобные кресла, бестамбурный салон, наличие Wi-Fi и USB-розетки. Благодаря сквозному проходу через весь состав пассажирам не нужно толпиться на платформе - они могут заходить в любой вагон через широкие двери и переходить по поезду туда, где больше свободных мест.

Также важным отличием "Иволги" является наличие системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, которая позволяет убивать большинство бактерий и вирусов. Встроенные системы обеззараживания воздуха устанавливают еще на этапе сборки поездов на Тверском вагоностроительном заводе, который входит в "Трансмашхолдинг" (ТМХ).

"Системы обеззараживания воздуха в "Иволгах" интегрированы в системы микроклимата, - поясняет заместитель генерального директора ТМХ по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. - Они представляют собой устройства с бактерицидными ультрафиолетовыми лампами высокой мощности. Такие же используются в медицинских учреждениях. В каждом вагоне поезда работают по две установки, каждая из которых обеззараживает до 2500 кубометров воздуха в час. Еще одна обеззараживающая установка работает в кабине машиниста".

Фото: АО "Трансмашхолдинг"

Быстрое передвижение и долгосрочные эффекты

Сегодня ТМХ уже работает над новой модификацией электропоезда. Состав планируют сделать более быстрым и "научить" еще быстрее разгоняться, что позволит пассажирам экономить время в пути. Также планируется усовершенствовать пассажирские сервисы.

"Работая над новой модификацией, мы ориентируемся на мнение самих пользователей, - подчеркивает Александр Лошманов. - Например, в поездах "Иволга 2.0", уже учтены их пожелания: в вагонах установлены урны, держатели для прессы и предусмотрена возможность размещения вендинговых аппаратов. Другие предложения пассажиров мы также сможем воплотить в жизнь благодаря конструкционным особенностям состава. В рамках работы над новой модификацией мы продумываем эргономику и цвето-фактурные решения пассажирских кресел, а также вопрос увеличения их количества без ущерба для вместимости состава, предназначенного для работы в условиях мегаполиса: с частыми остановками и короткими перегонами".

Меняются не только "Иволги", но и сами МЦД. Сейчас общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (соединяет Одинцово и Лобню) составляет 52 километра, а МЦД-2 "Курско-Рижский" (идет из Нахабино в Подольск) - 80 километров. С 20 станций МЦД можно бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо при оплате проезда транспортной картой "Тройка" по тарифу "Кошелек" в течение 90 минут с первой валидации.

Фото: АО "Трансмашхолдинг"

В будущем планируется запустить еще три диаметра - МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", который свяжет Зеленоград и Раменское, МЦД-4 "Киевско-Горьковский", соединяющий Апрелевку и Железнодорожный микрорайон Балашихи, и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", связывающий Пушкино и Домодедово. Запуск всех пяти маршрутов МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

"Железнодорожные пути в больших городах - это ценный ресурс, который позволяет развивать "наземное метро", - отмечает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. - Переориентация их с промышленных перевозок на пассажирские - общемировой тренд. Такое происходит в Германии, Франции, Англии, азиатских странах. МЦД, в первую очередь, позволяет жителям Москвы и Подмосковья удобно передвигаться по городу. Но есть и другой долгосрочный эффект, который связан с развитием строительной отрасли. Если сейчас вокруг железной дороги - просто бывшая промзона, то с развитием МЦД она станет экономически выгодной. Через пять-десять лет здесь "вырастут" дома и офисные центры. Это позволит создать новые точки притяжения и оптимально перераспределить транспортные потоки".

Уже сейчас около диаметров появились новые остановки наземного транспорта. А их запуск сделал общественный транспорт доступнее для жителей тех районов, где не было метро (Можайский, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Восточное Дегунино), а также городов Одинцова, Лобни, Нахабина, Подольска, Долгопрудного и Красногорска.