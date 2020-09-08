НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС

США подтвердили пока только покупку места на российском корабле "Союз" для полета своего астронавта на МКС осенью нынешнего года, говорится в годовом отчете "Роскосмоса" за 2019 год.

В декабре руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА два места на "Союзах" в 2020 и 2021 годах. "Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов к МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года - весну 2021 года", - сказал он.

В январе директор НАСА Джим Брайденстайн на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте космического ведомства, заявил: НАСА не отказывается от мест на российских кораблях "Союз", так как заинтересовано в увеличении числа своих астронавтов на МКС. Ему был задан вопрос: позволяет ли успешное испытание космического пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими "Союзами". "Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем. Я считаю важным наращивать спектр имеющихся у нас возможностей и обеспечивать дальнейшее американское присутствие на Международной космической станции. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте", - цитировали Брайденстайна информационные агентства.

В мае глава НАСА сообщил, что рассматривается вариант приобретения места на пилотируемом корабле "Союз МС-18", стартующем в апреле 2021 года. Однако в августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, но официального подтверждения этому доселе не было. Запуск корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10 апреля 2021 года. По неофициальной информации в экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко. Состав экипажа пока не утвержден.

"В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации", - говорится в отчете, размещенном на сайте "Роскосмоса".

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.