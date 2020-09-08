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08.09.2020 17:32
Рубрика: Общество

НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС

Текст: Наталия Ячменникова
США подтвердили пока только покупку места на российском корабле "Союз" для полета своего астронавта на МКС осенью нынешнего года, говорится в годовом отчете "Роскосмоса" за 2019 год.

В декабре руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА два места на "Союзах" в 2020 и 2021 годах. "Мы приняли принципиальное решение предоставить НАСА места на наших кораблях для полетов к МКС. Пока они запросили два места на конец 2020 года - весну 2021 года", - сказал он.

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В январе директор НАСА Джим Брайденстайн на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте космического ведомства, заявил: НАСА не отказывается от мест на российских кораблях "Союз", так как заинтересовано в увеличении числа своих астронавтов на МКС. Ему был задан вопрос: позволяет ли успешное испытание космического пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими "Союзами". "Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем. Я считаю важным наращивать спектр имеющихся у нас возможностей и обеспечивать дальнейшее американское присутствие на Международной космической станции. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте", - цитировали Брайденстайна информационные агентства.

В мае глава НАСА сообщил, что рассматривается вариант приобретения места на пилотируемом корабле "Союз МС-18", стартующем в апреле 2021 года. Однако в августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, но официального подтверждения этому доселе не было. Запуск корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10 апреля 2021 года. По неофициальной информации в экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко. Состав экипажа пока не утвержден.

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"В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации", - говорится в отчете, размещенном на сайте "Роскосмоса".

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Россия и США

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