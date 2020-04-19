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19.04.2020 05:40
Рубрика: Общество

США назвали дату полета астронавтов к МКС на американском корабле

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: EPA/SPACEX HANDOUT Фото: EPA/SPACEX HANDOUT
Фото: EPA/SPACEX HANDOUT

Первый пуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) состоится 27 мая. Об этом в Twitter написал глава НАСА Джим Брайденстайн.

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Если все пойдет штатно, то это будет первый за последние почти десять лет пилотируемый полет американцев на своем корабле к МКС. С июля 2011 года, когда США прекратили использование шаттлов, экипажи на борт станции доставляют исключительно российские корабли "Союз".

Старт Falcon 9 c Crew Dragon произойдет c космодрома на мысе Канаверал (США). Известно, что полетят на новом американском "пилотнике" астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Сколько по времени займет эта миссия, пока не говорится.

Первый беспилотный пуск Crew Dragon к МКС состоялся в марте.

Общество Космос

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