США назвали дату полета астронавтов к МКС на американском корабле

Первый пуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) состоится 27 мая. Об этом в Twitter написал глава НАСА Джим Брайденстайн.

Если все пойдет штатно, то это будет первый за последние почти десять лет пилотируемый полет американцев на своем корабле к МКС. С июля 2011 года, когда США прекратили использование шаттлов, экипажи на борт станции доставляют исключительно российские корабли "Союз".

Старт Falcon 9 c Crew Dragon произойдет c космодрома на мысе Канаверал (США). Известно, что полетят на новом американском "пилотнике" астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Сколько по времени займет эта миссия, пока не говорится.

Первый беспилотный пуск Crew Dragon к МКС состоялся в марте.