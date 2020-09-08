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Названа самая популярная видеокарта в Steam

Текст:   Богдан Бобров
08.09.2020,  
10:26
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В онлайн-магазине Steam опубликованы результаты ежемесячного опроса пользователей об используемом оборудовании за август 2020 года.

Особенно актуальна и интересна информация после громкой презентации Nvidia - размещенный на платформе срез данных рисует более менее правдоподобную картину спроса на предыдущие серии видеокарт.

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Так, до сих пор лидируют модели с индексом GTX 10 - половина первой десятки топа состоит из устройств этой линейки. Бесспорным лидером стала NVIDIA GeForce GTX 1060, а вот серия RTX 20 по понятным причинам так и не стала народной. Например, NVIDIA GeForce RTX 2060 установлена всего у 2.77% игроков.

Несмотря на продвигаемый всеми маркетологами 4k-гейминг, подавляющее большинство (65.55%) пользователей до сих пор играет в разрешении Full HD.

Еще одна примечательная деталь - русскоязычная аудитория в Steam находится на третьем месте по численности (11.29%), больше только говорящих на китайском (19.41%) и английском (39.54%) языках.

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