Названа самая популярная видеокарта в Steam

В онлайн-магазине Steam опубликованы результаты ежемесячного опроса пользователей об используемом оборудовании за август 2020 года.

Особенно актуальна и интересна информация после громкой презентации Nvidia - размещенный на платформе срез данных рисует более менее правдоподобную картину спроса на предыдущие серии видеокарт.

Так, до сих пор лидируют модели с индексом GTX 10 - половина первой десятки топа состоит из устройств этой линейки. Бесспорным лидером стала NVIDIA GeForce GTX 1060, а вот серия RTX 20 по понятным причинам так и не стала народной. Например, NVIDIA GeForce RTX 2060 установлена всего у 2.77% игроков.

Несмотря на продвигаемый всеми маркетологами 4k-гейминг, подавляющее большинство (65.55%) пользователей до сих пор играет в разрешении Full HD.

Еще одна примечательная деталь - русскоязычная аудитория в Steam находится на третьем месте по численности (11.29%), больше только говорящих на китайском (19.41%) и английском (39.54%) языках.