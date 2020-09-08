Мониторингом дорожной безопасности на трассе М-4 "Дон" займутся дроны

Между Москвой и Тулой безопасность дорожного движения начнут патрулировать беспилотники. Полномасштабное тестирование системы воздушного мониторинга запустила госкомпания "Автодор".

Дрон - не видеокамера или стационарный пост, о нем заранее навигатор не предупредит. Фото: Владимир Аносов

Для патрулирования дорог беспилотники применяются впервые. В 2018-2019 годах "Автодор" уже провел испытания системы, но полноценный запуск ее состоялся только сейчас.

Три раза в неделю утром и вечером в час пик дроны будут вылетать на осмотр участка трассы М-4 "Дон" с 82-го по 203-й километр. Аппараты будут отслеживать нештатные ситуации на дороге - например, движение задним ходом или остановку транспорта в неположенном месте. Использование дронов позволит охватить большую площадь дорог, чем сейчас позволяют обзорные видеокамеры и дорожные патрули.

Информация будет передаваться на компьютер диспетчера системы управления дорожным движением. В общей сложности тестирование продлится полгода. Пока беспилотники летают по заданному маршруту и под контролем оператора. В планах госкомпании - перевести полеты полностью в автоматический режим, а также "обучить" дроны распознавать иные нештатные ситуации.

Еще совсем недавно квадрокоптеры воспринимались как игрушка для развлечения, а сегодня широко применяются во многих сферах экономики. Фермеры с помощью дронов проверяют состояние полей, а девелоперы - работы на строительной площадке. Также дроны могут мониторить состояние нефтепроводов, участвовать в геологоразведке и доставке продукции, добавляет Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

Возможность использовать беспилотники более масштабно появилась после смягчения правил их использования. В феврале 2020 года в Федеральные правила использования воздушного пространства РФ внесли поправки, согласно которым владельцам дрона больше не нужно получать разрешение в Единой системе организации воздушного движения и готовить план полета, если он проходит на высоте до 150 м. Для сравнения: в других странах высота ограничена всего 120 м.