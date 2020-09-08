Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову, после его изучения.

"Судом обоснованно и справедливо назначено наказание, связанное с лишением свободы. Ефремов взят под стражу в зале суда", - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она подчеркнула, что возможное решение об обжаловании будет принято по результатам изучения приговора и копий протоколов судебного заседания. Во время прений сторон гособвинение попросило назначить Ефремову 11 лет колонии.

Сегодня Пресненский суд приговорил актера за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима. Ему также запретили управлять автомобилем три года. Кроме того суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего Виталия Захарова, взыскав с актера 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. В суде сын погибшего Сергея Захарова просил взыскать с актера 7.3 млн рублей.

Из положительного для Ефремова - суд зачел ему срок домашнего ареста с 10 июня по 7 сентября из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей. Таким образом, общий срок Ефремова в колонии может сократиться на полтора месяца.