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Рубрика: Происшествия

Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову

Текст: Иван Егоров

Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову, после его изучения.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
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"Судом обоснованно и справедливо назначено наказание, связанное с лишением свободы. Ефремов взят под стражу в зале суда", - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она подчеркнула, что возможное решение об обжаловании будет принято по результатам изучения приговора и копий протоколов судебного заседания. Во время прений сторон гособвинение попросило назначить Ефремову 11 лет колонии.

Сегодня Пресненский суд приговорил актера за смертельное ДТП к 8 годам колонии общего режима. Ему также запретили управлять автомобилем три года. Кроме того суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего Виталия Захарова, взыскав с актера 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. В суде сын погибшего Сергея Захарова просил взыскать с актера 7.3 млн рублей.

Из положительного для Ефремова - суд зачел ему срок домашнего ареста с 10 июня по 7 сентября из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей. Таким образом, общий срок Ефремова в колонии может сократиться на полтора месяца.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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