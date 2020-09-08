Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году

Испытания российской вакцины от коронавируса среди детей начнутся только после успешного окончания всех этапов исследований на взрослых, ориентировочно через 9 месяцев, - сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Такие исследования могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза", - цитирует академика ТАСС.

Гинцбург пояснил, что в рамках пострегистрационных исследований добровольцев будут прививать в течение 3-4 месяцев, и затем наблюдать з их состоянием еще полгода. "Последнему введут, отсчитайте еще полгода. Девять месяцев получается", - пояснил Гинцбург.

Как ранее объяснял глава Центра Гамалеи, протокол клинических исследований с участием детей готовится с участием ведущих педиатров страны, а сами исследования будут проходит в несколько этапов: начнут с вакцинации старшей возрастной группы (до 18 лет), затем привьют подростков 12-14 лет, и в последнюю очередь - детей младшего возраста.

Гинцбург также отметил, что детская вакцина может быть щадящей по форме введения: это могут быть капли в нос.