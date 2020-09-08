Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19

Вторая вспышка коронавируса в глобальном понимании вряд ли возможна. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на "Российская экономика и финансовые рынки - есть ли жизнь после пандемии" на Московском финансовом форуме.

"Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, - сказал глава города. - Хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде". В то же время, заметил Собянин, "коронакризис" отразится на бюджете Москвы. Согласно долгосрочной бюджетной стратегии, каждый год доходная часть столичной казны должна была расти на 5-7 процентов. Но в итоге в 2021 году город получит бюджет в лучшем случае на уровне 2019 года, констатировал Собянин.

Ранее в своем выступлении глава города выразил уверенность, что все системы должны справиться с последствиями "короны". И даже в случае локального подъема заболеваемости ограничения должны быть минимальными, считает Собянин.