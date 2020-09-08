Собянин открыл после реконструкции станцию "Мичуринец" Киевского направления МЖД

Не прошло и года, как открылось наземное метро по двум первым Московским центральным диаметрам - МЦД-1 и МЦД-2. Электрички по ним от Лобни до Одинцово и от Подольска до Нахабино теперь ходят каждые пять минут. А сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Мичуринец" - третью по счету на четвертом центральном диаметре, который пройдет через столицу и соединит подмосковные города Апрелевку и Железнодорожный.

Расположена новая станция в поселке Внуковское между аэропортом "Внуково" и знаменитым писательским поселком Переделкино.

- Вашу платформу узнать стало очень сложно, - сказал Собянин, осмотрев новостройку. - Была стандартная пригородная остановка, а сейчас целый вокзал...Плюс удобный подъезд для пассажиров, которые приезжают на станцию на автобусах и машинах.

Но главное, дорога до центра столицы для жителей близлежащих населенных пунктов стала заметно короче. На метро от станции "Рассказовка" они добирались 40 минут, а от "Мичуринца" теперь доедут за 28 минут.

Оценили пассажиры и комфорт: две современные платформы с навесами во всю длину, особенно ценными в дождливый день. А еще с наземным пассажирским вестибюлем, подземным пешеходным переходом с шестью эскалаторами, тремя лифтами и туалетными комнатами. У маломобильных граждан голова теперь болеть не будет, как добраться до поезда, как болит у тех, кто еще ездит со старых станций. Вокруг вокзала - парковки для машин жителей, стоянки для автобусов и такси. Даже прокат велосипедов предусмотрен. В результате захолустная остановка, которой в день пользовались в среднем не более 500 человек, становится крупным транспортно-пересадочным узлом с ежедневным пассажиропотоком более 5 тысяч человек. Произойдет это в первую очередь за счет запуска нового автобусного маршрута - N166, который будет подвозить к железной дороге жителей Переделкино и нескольких районов Новоперелелкино. А с учетом активно ведущегося там жилищного и коммерческого строительства, количество пассажиров увеличится и до 16 тысяч в сутки.

"Мичуринец", как пояснил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев, не последняя обновленная станция в этом году. На этом же Киевском направлении железной дороги планируется завершить реконструкцию станцию "Крекшино" и "Аминьевскую". Всего же на будущем МЦД- 4, протяженностью 86 километров, расположено 39 остановочных пунктов, с 18 из которых можно будет сделать пересадки на метро, МЦК и другие МЦД. Современные комфортабельные поезда будут следовать каждые 5-6 минут, без дневных перерывов. Открытие движения на этом диаметре улучшит транспортное обслуживание жителей 23 районов Москвы и Подмосковья с населением более 2,5 миллиона человек. Время в пути для жителей области сократится на 13 процентов, а для москвичей - на 38 процентов. Перераспределение пассажиропотока разгрузит и 8 линий столичного метро - Кольцевую, Замоскворецкую, Калининско-Солцевскую, Филевскую, Таганско-Краснрпесненскю, Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую и Калужско-Рижскую.