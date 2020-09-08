В магазинах Москвы и Подмосковья появились фандоматы, выдающие скидочные купоны. Раньше эти аппараты принимали пустые пластиковые бутылки просто так, теперь же "зеленый" образ жизни становится реальным шансом сэкономить. За такой "зеленый" образ жизни и сдачу пластиковой тары в столице все больше и активнее агитирует молодежь.

Как рассказали в пресс-службе X5 Retail Group, они создают сразу несколько пилотных проектов, по которым покупателям предлагают сдать пластиковую или алюминиевую тару в обмен на определенные выгоды. Например, в пяти "Пятерочках", расположенных в Москве и Подмосковье, стоят фандоматы, выдающие купоны с 15-процентным дисконтом на покупку товаров бытовой химии во всех магазинах сети. Получить их можно за каждую сданную банку или бутылку.

Фандоматы в московских супермаркетах стояли и раньше. Но теперь бутылка - реальный шанс получить скидку. Фото: РИА Новости

Таким образом, столичные хозяйки получили шанс подешевле купить моющие средства. По аналогичной схеме пошли и другие столичные сети. Установили фандоматы для пластиковых бутылок и в семи "Перекрестках" и трех "Каруселях" совместно с компанией Uniliverу. Здесь дисконт за сданную тару с 10-процентной скидкой тоже на моющие и чистящие средства. Действует во всех магазинах этих сетей "Перекресток" и "Карусель" в течение трех месяцев. Вся тара, сданная посетителями, идет на переработку. Все эти проекты - исключительная инициатива ретейлера, рассказали в пресс-службе X5. "Сокращение отходов - наша общая цель, - заявили "РГ" представители компании. - Мы стремимся к тому, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьем для вторичной переработки и как можно меньшая - мусором на свалке".

Сдал тару - получи 15-процентный дисконт на бытовую химию

В целом пока фандоматы со скидками в Москве - скорее что-то эксклюзивное. А в Стамбуле и Риме фандоматы решили установить и в метро. Сдаешь бутылки - накапливаешь баллы, которые можно обменять на поездки. Как писала "РГ", в перспективе эти устройства могут установить и в нашем метро - инициатива поддержана минтрансом. Но мешает правовой вакуум. Чтобы устройства выдавали билеты, нужно уладить ряд формальностей. Фандоматов в наших законах не существует. И необходимо продумать, на основании каких актов они будут давать бесплатный проезд.