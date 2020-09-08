Как рассказали в пресс-службе X5 Retail Group, они создают сразу несколько пилотных проектов, по которым покупателям предлагают сдать пластиковую или алюминиевую тару в обмен на определенные выгоды. Например, в пяти "Пятерочках", расположенных в Москве и Подмосковье, стоят фандоматы, выдающие купоны с 15-процентным дисконтом на покупку товаров бытовой химии во всех магазинах сети. Получить их можно за каждую сданную банку или бутылку.
Таким образом, столичные хозяйки получили шанс подешевле купить моющие средства. По аналогичной схеме пошли и другие столичные сети. Установили фандоматы для пластиковых бутылок и в семи "Перекрестках" и трех "Каруселях" совместно с компанией Uniliverу. Здесь дисконт за сданную тару с 10-процентной скидкой тоже на моющие и чистящие средства. Действует во всех магазинах этих сетей "Перекресток" и "Карусель" в течение трех месяцев. Вся тара, сданная посетителями, идет на переработку. Все эти проекты - исключительная инициатива ретейлера, рассказали в пресс-службе X5. "Сокращение отходов - наша общая цель, - заявили "РГ" представители компании. - Мы стремимся к тому, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьем для вторичной переработки и как можно меньшая - мусором на свалке".
В целом пока фандоматы со скидками в Москве - скорее что-то эксклюзивное. А в Стамбуле и Риме фандоматы решили установить и в метро. Сдаешь бутылки - накапливаешь баллы, которые можно обменять на поездки. Как писала "РГ", в перспективе эти устройства могут установить и в нашем метро - инициатива поддержана минтрансом. Но мешает правовой вакуум. Чтобы устройства выдавали билеты, нужно уладить ряд формальностей. Фандоматов в наших законах не существует. И необходимо продумать, на основании каких актов они будут давать бесплатный проезд.