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08.09.2020 14:29
Рубрика: Экономика

В Москве метро "Каширская" изменит режим работы

Текст: Сергей Бабкин

В московском метро станция "Каширская" на четыре месяца изменит режим работы. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, это необходимо для подключения инфраструктуры Большой кольцевой линии.

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Станция "Каширская" в метро - кросс-платформенная. Можно перейти на Замоскворецкую или Каховскую линии. Каховская сейчас закрыта на реконструкцию - она войдет в состав БКЛ. Теперь нужно будет провести работы и на станции "зеленой" ветки.

Поезда из центра не будут останавливаться на "Каширской" с 12 сентября по 25 января 2021 года. Чтобы добраться до "Каширской", придется ехать до "Кантемировской", а потом пересаживаться в обратную сторону. А чтобы доехать от "Каширской" на юг, нужно будет ехать в сторону центра до "Коломенской" и там пересаживаться в обратную сторону.

На время работ будут закрыты выходы из метро "Каширская" № 1 и 2, пользуйтесь вестибюлями № 3 и 4.

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