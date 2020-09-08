Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест

15-летнего подростка из Минусинского района Красноярского края, который весной этого года планировал устроить теракт в городской школе, арестовали. Об этом сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в ведомстве.

Напомним, основанием для начала расследования в отношении школьника стали материалы, собранные сотрудниками регионального управления ФСБ РФ.

По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел по совершению террористического акта в образовательной школе, и с этой целью фигурант изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств. Затем он нашел необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении.

После того, как несовершеннолетнего задержали сотрудники ФСБ, он во всем признался и раскаялся.