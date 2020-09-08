Первые семьи получили ключи от нового жилья в Тулуне

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вручили ключи новоселам микрорайона Березовая роща в Тулуне.

12 семей, чьи дома пострадали от подъема грунтовых вод после прошлогоднего паводка, получили новое жилье - индвидуальные усадьбы по 72 квадрата, каждая с участком в 15 соток.

По данным обследований жилого фонда, от грунтовых вод пострадали более тысячи семей в восьми районах Иркутской области. Формально они не попали в зону ЧС, не считались пострадавшими от паводка и не имели права на жилищный сертификат, но их дома все же признаны аварийными. Поэтому специально для них была разработана новая программа переселения, рассчитанная на пять лет. Около 500 семей переедут уже в этом году - в основном жители Тулуна.

Большинство из них получат квартиры в строящихся восьмиэтажках в микрорайоне Угольщики. 39 семейств - переезжают в ИЖС в Березовой роще, и еще для 48 здесь строятся дуплексы.

На эти цели из федерального бюджета для Иркутской области в нынешнем году было дополнительно выделено 1,3 миллиарда рублей. Еще 365 миллионов изыскал бюджет Приангарья.

- Этот микрорайон - пример того, как власти возвращают доверие людей. Год назад в глазах тулунчан были слезы и неверие. Сегодня - радость. В этот год мы мобилизовались и смогли доказать, что можем многое. Спасибо жителям за терпение, за понимание и за разумную критику. Да, много проблем предстоит еще решить, и мы их будем решать вместе, - отметил Игорь Кобзев.

- Мы и правда не верили, до последнего, что получим ключи так быстро. Даже когда все документы были на руках. Прошлой осенью у нас провели обследование, дом признали аварийным. Сказали, что программа переселения рассчитана на 5 лет. Мы и устроились на долгое ожидание. А сегодня мы с мужем уже переезжаем. В следующем году неподалеку сдадут школу, мв рассчитываем, что и внуки к нам переберутся , - поделилась радостью тулунчанка Оксана Парамонова.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что за последние полтора месяца в Тулуне произошли радикальные изменения, и работа будет продолжаться. Необходимо завершить не только строительство, но и благоустройство новых микрорайонов.

Напомним, в Березовой роще до конца года необходимо сдать около 200 индивидуальных домов.