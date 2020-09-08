В Омске осудили пассажира, пытавшегося проникнуть в кабину пилотов

Кировский районный суд Омска вынес приговор омичу, устроившему дебош на борту воздушного судна авиакомпании "S7".

Омич вылетел из аэропорта Домодедово в Омск в состоянии алкогольного опьянения. Сразу после того, как самолет набрал высоту, пассажир стал вести себя неадекватно.

- Он бесцельно передвигался по салону самолета, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно по отношению к пассажирам указанного рейса, пытался спровоцировать драку с пассажирами, хватал бортпроводника за тело, пытался проникнуть в кабину пилота, - сообщает Кировский районный суд.

На замечания сотрудников экипажа омич не реагировал. Авиадебошира пришлось скрутить. После посадки хулиган был передан сотрудникам транспортной полиции.

Кировский суд признал омича виновным в хулиганстве и приговорил к 400 часам обязательных работ.