Задержанную ФСБ школьницу выпустили из психдиспансера в Красноярске

Сегодня утром из красноярского психоневрологического диспансера выписали 14-летнюю ученицу одной из школ города. Там она находилась на принудительном обследовании по решению Октябрьского районного суда.

Как рассказал РИА Новости сенатор от Красноярского края Андрей Клишас, девочка будет находиться дома под наблюдением врачей.

- Несовершеннолетняя, которая принудительно была помещена в медучреждение в Красноярске, находится дома. Я обсудил с Красноярском возникшую ситуацию и считаю, что принудительная госпитализация - исключительная мера. Ребенок должен находиться под наблюдением врачей, но дома, - заявил сенатор.

Напомним, что в психоневрологический диспансер ученица попала 24 августа, после того, как оперативники ФСБ провели у нее дома обыск. Причина - подписка школьницы на группу в соцсетях, посвященную событиям в американской школе "Колумбайн", где подростки массово расстреляли одноклассников. Более того, впоследствии в Сети появился ролик, на котором она демонстрирует пистолет и позирует в одежде как у американских подростков, расстрелявших одноклассников.

Видимо, это дало повод силовикам заподозрить 14-летнюю красноярку в подготовке нападения на других школьников. В региональном управлении ФСБ ситуацию не комментируют. По словам Андрея Клишаса, и он сам, и краевые власти, и уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова будут держать эту ситуацию на контроле.

- Мы благодарны врачам, что они прислушались к нашему мнению и отпустили ее домой, - добавил сенатор.