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08.09.2020 13:01
Рубрика: Общество

На Ставрополье вырастили самую большую тыкву в России

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба краевого филиала ФБГУ "Россельхозцентр" Фото: Пресс-служба краевого филиала ФБГУ "Россельхозцентр"
Фото: Пресс-служба краевого филиала ФБГУ "Россельхозцентр"

В Ставропольском крае вырастили самую большую в России тыкву. Вес овощного гиганта составил 79,9 килограммов. Рекордсмена установили во время "АгроБатла" - ежегодного состязания среди бахчеводов, которое состоялось в регионе в минувшее воскресенье, рассказали в региональном Россельхозцентре.

Фото: iStock
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Тыкву-гиганта вырастил известный аграрий Роман Пономарев, который каждый год строит парк соломенных фигур у себя на участке. Он рассказал корреспонденту "РГ", что такие рекордные размеры можно получить только за счет земледельческих методов, а не с помощью химии.

- Мы привили нашу тыкву на несколько корневых систем, а также удаляли все завязи, кроме главной. В итоге получился плод, который рос на растении с множеством корней. Так наша победительница смогла быстро набрать вес.

Оценивала конкурсантов лаборатория краевого Россельхозцентра. В ведомстве также рассказали, что самым большим арбузом в этом году стал плод, привезенный из Оренбургской области - его вес составил 57 килограммов 980 граммов. Кстати, в прошлом году победителем в этой номинации стала ягода, выращенная на бахче Пономарева.

Арбузы оценивали и по сладости. Победил вновь ставрополец - Шамиль Аташев из Александровского района.

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