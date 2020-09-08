Новости

Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест 12:39
Детский омбудсмен и генпрокурор заключили соглашение о сотрудничестве 12:37
В учениях "Кавказ-2020" примут участие военные девяти государств 12:31
Суд не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье 12:28
Лукашенко дает интервью российским журналистам 12:27
Жительницу Урала оштрафовали за отсутствие данных о COVID-статусе 12:26
В Лондоне пройдет крупнейший в мире виртуальный марафон 12:22
Начались задержания у суда в Москве, где объявляют приговор Ефремову 12:20
На ВДНХ отметят 85-летие Германа Титова 12:12
В США подросток сорвал онлайн-обучение у целого округа 12:08
Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер 11:55
Лаврову вручили высшую награду Республики Кипр 11:53
Михаила Ефремова признали виновным по делу о ДТП 11:42
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 13:55
Рубрика: Власть

Не видят границ

В Крыму региональный минсельхоз потребовал отменить генплан Феодосии
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России № 200(8254)
Министерство сельского хозяйства Крыма подало административный иск в Верховный суд республики о признании недействительным генерального плана Феодосии в части включения земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов.
Фото: Алексей Вакуленко/РГ
В Крыму инвесторы столкнулись с проблемами при смене категории земли

Документ, о котором идет речь в иске, был принят горсоветом города в октябре 2018 года. Однако в минсельхозе Крыма "РГ" сообщили, что изначально в представленной на согласование и размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) редакции проекта генплана Феодосии расширение границ населенных пунктов за счет земель сельхозназначения не предусматривалось.

В октябре 2017 года министерство уведомили о размещении проекта генплана в ФГИС ТП. Однако осенью 2018-го горсовет Феодосии принял другой документ. В нем земли сельхозназначения уже были включены в границы населенных пунктов.

"Согласно картографической части генплана не предусматривается расширение существующих границ населенных пунктов за счет земель сельхозназначения общей площадью около двух тысяч гектаров, - пояснили в ведомстве. - Это и послужило основанием для решения министерства согласовать проект генерального плана".

В минсельхозе подчеркивают, что включение в границы населенных пунктов сельхозземель противоречит нормам Земельного кодекса РФ. Нарушение градостроительного законодательства подтвердили проверки минстроя и прокуратуры Крыма.

Возможно, это так и осталось бы предметом разбирательств между ведомствами, если бы не инициатива нескольких предпринимателей, которые решили заняться бизнесом и вложить свои средства, руководствуясь опубликованным документом. Они приобрели землю, чтобы затем изменить ее целевое назначение и заняться жилищным строительством. Об этом уже писала "РГ" ("Трудности перевода", N 182 (8236) от 18 августа 2020 г.). Так, инвестор из Сыктывкара Олег Винокуров, сверившись с генпланом Феодосии, купил в селе Береговом три земельных участка, рассчитывая изменить существующий сельскохозяйственный вид разрешенного использования этих участков, чтобы затем построить там дачный поселок для северян. Согласно принятому Феодосийским горсоветом осенью 2018 года документу, все три участка включены в границы села. Норма же Земельного кодекса РФ гласит: землями населенных пунктов признаются участки, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Не дело редакции выносить ту или иную оценку этой правовой коллизии, в ситуации разберутся представители фемиды. Предприниматели, столь неудачно вложившие свои деньги, также следят за тем, как Верховный суд Крыма отреагирует на административный иск крымского минсельхоза.

Если суд примет это заявление к производству, собственники земельных участков намерены ходатайствовать о привлечении их к участию в деле в качестве заинтересованных лиц и отстаивать свою позицию.

Как коронавирус повлиял на реализацию инвестпроектов в Крыму
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Самозанятых с небольшим доходом предложили освободить от налога
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября