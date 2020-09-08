Министерство сельского хозяйства Крыма подало административный иск в Верховный суд республики о признании недействительным генерального плана Феодосии в части включения земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов.

Документ, о котором идет речь в иске, был принят горсоветом города в октябре 2018 года. Однако в минсельхозе Крыма "РГ" сообщили, что изначально в представленной на согласование и размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) редакции проекта генплана Феодосии расширение границ населенных пунктов за счет земель сельхозназначения не предусматривалось.

В октябре 2017 года министерство уведомили о размещении проекта генплана в ФГИС ТП. Однако осенью 2018-го горсовет Феодосии принял другой документ. В нем земли сельхозназначения уже были включены в границы населенных пунктов.

"Согласно картографической части генплана не предусматривается расширение существующих границ населенных пунктов за счет земель сельхозназначения общей площадью около двух тысяч гектаров, - пояснили в ведомстве. - Это и послужило основанием для решения министерства согласовать проект генерального плана".

В минсельхозе подчеркивают, что включение в границы населенных пунктов сельхозземель противоречит нормам Земельного кодекса РФ. Нарушение градостроительного законодательства подтвердили проверки минстроя и прокуратуры Крыма.

Возможно, это так и осталось бы предметом разбирательств между ведомствами, если бы не инициатива нескольких предпринимателей, которые решили заняться бизнесом и вложить свои средства, руководствуясь опубликованным документом. Они приобрели землю, чтобы затем изменить ее целевое назначение и заняться жилищным строительством. Об этом уже писала "РГ" ("Трудности перевода", N 182 (8236) от 18 августа 2020 г.). Так, инвестор из Сыктывкара Олег Винокуров, сверившись с генпланом Феодосии, купил в селе Береговом три земельных участка, рассчитывая изменить существующий сельскохозяйственный вид разрешенного использования этих участков, чтобы затем построить там дачный поселок для северян. Согласно принятому Феодосийским горсоветом осенью 2018 года документу, все три участка включены в границы села. Норма же Земельного кодекса РФ гласит: землями населенных пунктов признаются участки, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Не дело редакции выносить ту или иную оценку этой правовой коллизии, в ситуации разберутся представители фемиды. Предприниматели, столь неудачно вложившие свои деньги, также следят за тем, как Верховный суд Крыма отреагирует на административный иск крымского минсельхоза.

Если суд примет это заявление к производству, собственники земельных участков намерены ходатайствовать о привлечении их к участию в деле в качестве заинтересованных лиц и отстаивать свою позицию.