В Сочи владельцев бара оштрафовали за концерт Моргенштерна

Адлерский районный суд Сочи оштрафовал владельцев кафе-бара за концерт Моргенштерна при большом скоплении людей. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как уже сообщала "РГ", полиция Кубани проводила проверку после массового концерта 24 июля этого года популярного 22-летнего рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн. По ее итогам составили два материала о нарушении режима повышенной готовности в регионе, а материалы передали в суд.

В отношении юридического лица ООО "Церус" рассмотрели административное дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Штраф составил 300 тысяч рублей.

Кроме того, директора как должностное лицо признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей.