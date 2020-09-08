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08.09.2020 11:10
Рубрика: Общество

На 115 свердловчан завели протоколы за отсутствие данных о COVID-статусе

Текст: Татьяна Воробьева

В отношении 115 свердловчан составлены протоколы за то что, что они не предоставили информацию о своем COVID-статусе после возвращения из заграничной поездки.

Напомним, все, кто побывал за рубежом, обязаны потом в течение трех календарных дней пройти обследование на инфекцию методом ПЦР и результаты анализов передать на портал Госуслуг.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"С первого августа за границей побывали 5924 жителя Среднего Урала. Через Госуслуги.ру поступило 5692 извещения, остальные граждане заявляли о себе иными способами. По данным на седьмое августа вовремя и в полном объеме информацию предоставили 5622 человека", - сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева, уточнив что было выявлено 26 инфицированных.

При этом 302 человека нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации, а на 115 составлены протоколы по ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ. Материалы переданы в суды, виновным грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

"В отношении еще 187 свердловчан проводятся мероприятия по розыску для привлечения к ответственности", - отметили в надзорном ведомстве.

Между тем

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 123 новых случая COVID-19 (общее количество заболевших - 26286). Состояние 93 госпитализированных тяжелое. Выписано за сутки шестьдесят (всего за время пандемии врачи вылечили 20424 пациента).

"Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов- 483", - констатирует оперативный штаб.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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