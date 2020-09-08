На Ямале главного по дорогам выберут в ходе открытого конкурса

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил открытый конкурс на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

Это решение глава округа принял после недавней большой поездки по региону. Как уже сообщала "Российская газета", Дмитрий Артюхов проехал за рулем отечественного автомобиля около двух тысяч километров от Ноябрьска до Салехарда и оценил, как идет ремонт и строительство дорог. Работой Дмитрий Артюхов остался недоволен и принял решение сменить руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства. Для того чтобы найти на эту должность самого достойного, опытного и профессионального специалиста, был объявлен открытый конкурс.

Уже начался прием заявок от кандидатов, он проходит на портале Кадры89.рф и продлится до 21 сентября.

- Дорожное хозяйство - очень ответственный блок. Все ямальцы знают, что у нас большие планы на ближайшие годы. Задачи сложные, и выполнять их должен профессионал, человек, который будет искренне любить нашу землю и делать все, чтобы, несмотря на перипетии, мы привели дороги в порядок, - подчеркнул Дмитрий Артюхов. - Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом. Для этого проводим открытый конкурс. Мы действительно видим, что такие отборы помогают нам находить профессиональные кадры.

Отметим: первый этап конкурса после приема всех заявок пройдет в дистанционной форме с 23 сентября по 9 октября. Он будет состоять из профессионального тестирования и интервью. Участники с самыми лучшими результатами будут допущены к следующим конкурсным процедурам.

Финалистов пригласят на очный этап конкурса, который пройдет с 15 по 16 октября в Салехарде. В течение двух дней эксперты в области оценки персонала будут проверять личностные и управленческие компетенции претендентов на должность. В качестве практического задания кандидатам предстоит защитить собственный проект по развитию отрасли, а также решить профессиональные кейсы. Результаты открытого конкурса будут объявлены 16 октября.

Кандидаты должны соответствовать квалификационным требованиям, быть профессионалами в дорожной отрасли, иметь системное мышление. На этой должности на Ямале ждут неравнодушного к делу и имеющего активную позицию человека, способного к применению новых технологий в дорожно-хозяйственной отрасли.

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Отметим: практика открытых конкурсов на ключевые управленческие должности довольно давно и успешно зарекомендовала себя на Ямале. Так, в этом году состоялся отбор на должность руководителя службы государственного строительного надзора. В нем приняли участие более 100 кандидатов, причем со всей страны. В итоге три победителя включены в резерв управленческих кадров.

Сейчас на портале Кадры89.рф идет прием заявок на ключевые должности в департамент экономики Ямала - первого заместителя директора и заместителя директора - начальника управления стратегического планирования. Документы на управленческие должности департамента экономики округа принимаются до 14 сентября 2020 года.