1920 ГОД

Николай Дружинин

7 августа. Вчера воздух очистился, и был прекрасный день, особенно хорошо было вечером, после дождя, в свежей и влажной атмосфере, напоенной ароматом освежившейся зелени.

Я использую отпуск в прогулках и чтении. Здесь удивительно живописные места, настоящая "деревня". В номере только питаюсь и сплю. Ухожу в поле, в лес, устраиваюсь на каком-нибудь пеньке и штудирую книги о социализме, о современном коммунизме. [...]

1921 ГОД

Ада Оношкович-Яцына

4 августа. С первого числа я в отпуску, собираюсь в Кикерино. Расматривали "Горный ключ" ввиду новой книги Мишатского, болтали и знакомились с колоссальным томом Киплинга, которого я собираюсь переводить. Идет наше второе лето, и я вдруг чувствую пустоту в сердце и тревогу. [...]

Зарядка в санатории.

1924 ГОД

Николай Мендельсон

22/VI Только что проводил Веру на Павелецкий вокзал. Уехала на отдых к Березовским. Радуюсь за нее! У меня отпуск с 15-VII, а если справедливы слухи, что в Музее будут морить вредителей 1-VIII, то и раньше удеру и еще две недели к отпуску пристегну. Вот бы хорошо! Устал адски, и сердце дает себя знать. [...]

1925 ГОД

Александра Голубева

[июнь] Вот сегодня уже неделя, как я в отпуску с фабрики. Еще одну неделю осталось мне пользоваться, и что же я сделала в этот отпуск? Да решительно ничего. Только сплю, жру ну сейчас иду гулять к Жене Наседкину. Если я сегодня с ним помирюсь, то буду посещать свой дневник ежедневно [...]

Общество пролетарского туризма и экскурсий - прообраз нынешних турфирм.

1926 ГОД

Александр Яковлев

13/VII. Вт. Живу в Кускове. Работаю по старому. Получил разрешение на 2-х месячный отпуск на август и сентябрь мес.

На август еду на Кавказ (Владикавказ - Военно-Грузинская дорога - Тифлис -Батум - Гагры - Сочи - Туапсе) с экскурсией от Наркомпроса. Должен внести еще 74 рб. Уже внес 10 рб. Сентябрь проведу в Крыму - в Ялте, в доме отдыха 2-го Дома РВС. Стоимость 40 рб. Думаю, что буду отпуском весьма доволен. Еду один. Весь отпуск будет мне стоить по рассчетам 300 рб., из них 50 рб. на дорогу (Москва - Владикавказ - Тифлис - Батум - Туапсе - Ялта - Одесса - Киев - Москва), 30 рб. расходы в дороге (8 суток), 40 рб. расходы на Кавказе, 60 рб. в Крыму, 84 рб. За экскурсию, 40 рб. за дом отдыха в Ялте.

Думаю, что моих денег хватит. Получил на случай еще 40 рб. в кассе взаимоп[омощи]. Со старыми ей должен теперь 70 рб. [...]

1927 ГОД

Александра Коллонтай

5 июня. Golfо de Mexico ("Рио Пануко", курс на Бремен) "Мехико" позади... Материк Америка - прощай!..

Полгода работы. Полгода оторванности от друзей, от любимых, от партии... Полгода настороженности, ответственности. Но и достижений. [...]

Позади остались Мексика, дипломаты, ноты, отчеты, доклады... Приказ подписан: поверенный в делах - Хайкис. Я еду в "отпуск". Добилась, настояла. И не вернусь.

Какая работа? Что ждет меня? [...]

Крым. Байдарские ворота.

1932 ГОД

Николай Новиков

20 июля. Отлично провел свой отпуск в Крыму. Отдыхал я в Кастрополе - это почти на самом берегу моря, недалеко от Байдарских ворот. У нас был свой пляж, и купался я вдоволь. Даже загорал, хотя после сестрорецкого "загара" и отношусь к солнцу с должным уважением его горячих свойств.

Но лучше всего, пожалуй, то, что я научился играть в теннис - в соседнем доме отдыха. Ведь я с детских лет мечтал об этой недоступной мне игре - с тех отдаленных времен, когда мы жили на Заставской улице, рядом с мыловаренным заводом, инженеры которого (или хозяева) играли в теннис на площадке возле нашего двора, а мы, детишки, с завистью глазели на них. Иногда припрятывали мячи, случайно заброшенные к нам во двор.

Теперь буду играть и в Москве. Уже приобрел ракетку и три мяча. И в институте у меня нашелся партнер. [...]

Крым. Мужской пляж в Симеизе - яблоку негде упасть. 1934 год.

1935 ГОД

Нина Покровская

5 июля. Я в отпуске на полтора месяца. Такой отпуск по должности. Я никуда не поехала, хотя мне предлагали путёвку на юг. Зачем мне куда-то ехать и такое долгожданное время, как отпуск, ни с того, ни с сего проводить среди чужих людей, вдали от тех, кого люблю, с кем хочу быть, кем живу. Пусть едут те, кому тягостно дома, кто ищет каких-то развлечений вне своей семьи.

Нина Николаевна и жена Шохата, с воодушевлением собираются ехать в отпуск, в санатории. Нашили себе новых платьев, не могут скрыть своей суетливой радости. Странные люди! Здесь Костя, дети и много дней моей свободы. Ведь и они ждут моего отпуска. И столько планов, столько надежд! И побыть с ребятами, пошить им, снова согреть семью своей заботой, лаской. К тому же на днях приедут мама с Серёжей. Потому и отпуск приноровила я к их приезду.

Крым. Женский пляж в Симеизе.

1937 ГОД

Константин Измайлов

23 июня. Среда. Ночью был дождь. День вёдренный. Жарко. Второй день нахожусь в отпуске. Вчера вечером, хотя пьяным не был, но все же выпивал помаленьку. А сегодня с утра начал гулять. Да не начал бы, да гость нашелся. Утром, еще не было шести часов, когда я пошел за вином в винную лавку, встретил Данилу Ларионова. Вот с ним-то и весь день гуляю. Пили, пели, даже плясали под играющий наш патефон.

Тут нашлись еще гости. Пили весь день. Полезного для себя сегодня, конечно, не делал ничего. Только пил и все. Вот так я начал проводить свой очередной отпуск. [...]

1940 ГОД

Константин Измайлов

6 августа. Вторник. Смоленское. Сегодня иду в отпуск. Получил отпускные 119 рублей и отпускное удостоверение до 20 августа. Отпуск мне дали только на две недели.

Сегодня уже не работаю в Районо.

Погода сухая, пыльная и жаркая. Речка с утра до ночи заполнена детворой и взрослыми. Купался и я много раз сегодня, т.к. сегодня чувствую себя в отпуске. Свободен, а потому весь день помаленьку выпиваю. [...]

7 августа. Среда. Смоленское. Сегодня второй день нахожусь в отпуске. Чувствую себя свободным, вольным гражданином до 20 августа.

Погода стоит хорошая, сухая, вёдренная и не сильно жаркая. Днем пил вино, ел хорошо, много раз купался в речке. Отдыхаю на свободе, на вольном, свежем воздухе. Как хорошо и приятно чувствовать себя на воле, на свободе, ни от кого не зависим, в отпуске. [...]

1941 ГОД

Алиса Радченко

10 июля. [...] Алеша с детьми не может приехать ко мне, так как отпуска отменены...

1946 ГОД

Дмитрий Богданов

С 24-го августа 46 года я впервые за 6 лет получил отпуск, и до 11 сентября был дома. За это время несколько раз ходил за грибами на Ржевку, и один раз на Правый берег, за ГЭС, с Димой и Валей. Между прочим, мы с Димой нашли 44 красных гриба. За это время я хорошо отдохнул, отоспался и заметно успокоил свои нервы. За время отпуска в военкомате прошел переаттестацию, где опять сохранили звание военного инженера 3-го ранга, там же прошел полный мед. осмотр, с просвечиванием, и впервые мне написали, что я к службе годен ограниченно, что я и сам чувствую по своему здоровью. [...]

Путешествие по великой реке - просто сказка!

1948 ГОД

Александр Дмитриев

11 июня. Говорил насчет отпуска с Драчевым. Он отпускает. Цены на билеты на пароход мне узнали: до Горького 1-й кл. - 157 руб., 2-й кл. - 120 руб.; до Астрахани 1-й кл. - 220 руб., 2-й кл. - 166 руб. Это не так-то уж и дорого.

Подсчитал сам, сколько я получу за отпуск. Если брать будут последние 12 месяцев, то 2307 р. 36 коп., если 11 месяцев, то 2052 р. 48 коп. Ну, в общем, в том и другом случае я получу на руки около 2000 рублей. Это очень недурной кусочек. Так что в смысле денег отпуск обеспечен.

План отпуска у меня задуман также неплохой. 28-го июня я беру отпуск. Зина его берет на несколько дней позднее. 1-го июля мы садимся на пароход и едем до Горького. Там живем у знакомых 3 дня и к 15-му июля постараемся вернуться в Молотов. После этого я получаю путевки в д/о "Песчанка", забираю с собой Зину и Бориса и еду отдыхать. 26-го июля возвращаюсь обратно в город и выхожу на работу.

До отпуска осталось только лишь полмесяца. А это как-нибудь время проживем. Я сплю и во сне вижу: пароход, Каму, Волгу и все остальные приятные впечатления. Ну, хватит! Расписался ... Надо и на работу идти.

Миллионы советских людей откликнулись на призыв.

1949 ГОД

Тулюлюк

5 августа. Пятница. Сегодня первый день моего отпуска. Сижу дома, занимаюсь чтением "Знаменосцы". Погода хорошая, днем был дождь, потом пасмурно. Вообще душно, жарко.

Написал несколько стихов. Ну, думаю, что за время отпуска поднажму на поэму.

1952 ГОД

Валентин Пролейко

31 августа. Итак, мой отпуск закончился. За лето я отдохнул, поправился, загорел. Почти каждый день я проводил примерно так: вставал в 8-9 ч, в 11 часов шел на речку, где был до 4-6 часов вечера. На речке купались и катались на Юркиной "Чайке". Два или три раза ездили на рыбалку с удочками на целый день, один раз сделали набег на сливы в колхозном саду, иногда топили лодки с какими-нибудь девицами: в общем, "Чайка" прославилась на всей речке. Вечерами три раза в неделю ходил на скачки. [...]

Нина Покровская

3 сентября. [...] Костя уехал в отпуск на юг, к морю, в Бердянск, теперь Осипенко. Уехал без путёвки, "дикарём". Ему рассказали только что вернувшиеся оттуда, что там можно дёшево снять комнату со столом и хорошо отдохнуть. Азовское море и хорошие песчаные пляжи.

Уезжая, он сказал, что когда вернётся, то наша жизнь начнётся по-новому, по-хорошему. Чудак! В какой же мере это зависит от отпуска? Но я не возражаю. Если он будет хорошим в семье, искренним, честным, повернётся лицом ко мне и к детям и снова станет наши нужду и горе воспринимать как свои, то мы и доживём рядом друг с другом. [...]

А. П. Шепелюк. Бердянский дворик

1953 ГОД

Олег Амитров

17 июля. Папа разбудил нас в начале седьмого, чтобы ехать в дом отдыха первым катером; остальных "постояльцев" вскоре разбудила милиция. Мы сели на маленький пароход "Лукомский" и через час, проехав обрывистые берега Гурзуфа, Артек, завернули за Аю-Даг, залив между двумя мысами - Аю-Дагом (Медведь-гора) и ещё одной небольшой горой (Медвежонок), которой заканчивался отрог Яйлы, на склоне которой был расположен сам посёлок. Котловина между отрогами была занята территорией дома отдыха. Сами горы (один из хребтов Яйлы) находятся километрах в трёх от моря. Дом отдыха представляет из себя несколько домиков, разбросанных среди большого сада, выходящего к морю. В саду много цветов и фруктовых деревьев (правда, фрукты в основном незрелые), а также хвойных деревьев (кипарисы, кедры и пр.). Пляж замечательный - некрупная галька; глубина увеличивается очень быстро, но без скачков, не резко. Вода прозрачная, на дне каждый камень виден, даже на большой глубине.

Мы выполнили все формальности и получили трёхместную комнату в маленьком белом домике, самом далёком от столовой и т.п., но от моря близком и наиболее близком к Медведь-горе. В этот день мы два раза были на пляже, три раза ели (много, но не вкусно кормят), лазили на гору, продолжением которой является Медвежонок. Это высокая, скалистая, но не трудная для преодоления гора.

Вечером мы сидели на скамеечке у пляжа, заходили в клуб, где смотрели танцы, но участия в них не принимали. Публика в доме отдыха неплохая, место красивое, а всё-же чего-то нехватает. Чувствую, что скоро начну скучать.

1955 ГОД

Анхель Гутьеррес

3 августа. Алупка-Сара, Крым. Я в Крыму, в доме творчества "Актер". Обком комсомола Ростова наградил меня премией за спектакль "Годы странствий" Арбузова. Дали бесплатную путевку в этот дом отдыха. Со мной актер нашего театра Альберт Бочаров. Чудесное место, красивое. Спокойствие и море рядом. Атмосфера в Доме творчества прекрасная, - как будто одна большая семья. Много молодежи из московских театров, особенно из музыкального театра им. Станиславского. Сам главный балетмейстер театра В.П. Бурмейстер здесь с семьей.

Утром на пляже ко мне подошел здоровенный толстый мужчина и предложил завтра сделать заплыв до Симеиза. Меня окружили милые девушки и уговаривали не делать заплыв с этим толстяком: "Вы первый день на пляже, не окрепли. А он - пусть плывет сам, ему худеть надо, он женат на молоденькой балерине".

Я все-таки поплыл. Море неспокойное. Плывем вдвоем рядом, потом он поплыл вперед, оставил меня одного. Это меня задело, - догнал и поплыл один дальше. Доплыл до Симеиза, с трудом выбрался на берег и лег на пляже. Нас должны были ждать в Симеизе с вещами, но никого не было. На пароход в плавках не пустили, и пришлось плыть обратно. К моему удивлению я чувствовал себя в воде, как морской житель, - плыл легко и не заметил, как оказался на нашем пляже.

Василий Савельев

2 сентября. Воскресенье. Вот и кончился мой отпуск. Надо было выходить на работу 26-го, но пошёл 30-го. За время отпуска я хорошо отдохнул и подправил домашние дела. Теперь дом не только обшит, но и выкрашен после олифы в зеленоватый цвет. Домик стал игрушкой, всем на загляденье. Не пришлось только покрасить полы, окна и двери. Терасса вся остеклена. Работа осталась только по саду.

Думал я кое-что пописать, но не нашёл для этого времени. А теперь опять впрягаться в работу на целый год. Пошли осенние дожди.

1962 ГОД

Игорь Дедков

8 июня. Начальство подписало нам отпуска. Мы почти счастливы. Надоело все, надоело страшно. Месяц относительной свободы. Месяц с Володенькой, а потом опять в упряжку, где каждая собака норовит ухватить тебя за холку. Прекрасная судьба. Не знаю, чем это все кончится. Кто из нас скорее не выдержит: я или они, мои пастухи.

Черноморское побережье летом - картина на все времена.

1963 ГОД

Николай Каманин

13 июля. [...] Маршал Руденко более часа "накачивал" меня и генерала Бабийчука своими идеями организации отдыха космонавтов. Мы перестраиваем дом отдыха ВВС "Чемитоквадже" в дом отдыха космонавтов. Там уже построен новый трехэтажный корпус, строится комплекс спортивных сооружений, закладывается большой лечебный корпус. Сейчас там в разгаре строительные работы, много грязи, пыли и посторонних людей. Я не был в этом доме отдыха, но все отдыхавшие там генералы и офицеры утверждают, что это чудесное место, где можно хорошо организовать отдых космонавтов.

Но далеко не все из космонавтов изъявляют желание поехать в "Чемитоквадже". Терешкова, например, просила генерала Бабийчука: "Не загоняйте нас в "Чемитку". Придется убеждать ребят авансом полюбить свой будущий дом отдыха и не особенно приглядываться к кое-каким его недостаткам. [...]

Публикация подготовлена М.А. Мельниченко за счет гранта Российского научного фонда (проект N19-18-00221).