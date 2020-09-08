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08.09.2020 16:12
Рубрика: Легковые авто

Роскошный Volkswagen Viloran получил российскую прописку

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Бизнес-вен Volkswagen Viloran получил прописку в российской юрисдикции. Роспатент выдал немецкому автопроизводителю охранные документы на внешний образ автомобиля.

Фото: www.autohome.com.cn
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Оформление патента не обязательно означает, что модель намерены поставлять на наш рынок.

Скорее всего, речь идет о простых юридических формальностях, в рамках которых автопроизводители патентуют внешний вид своих автомобилей на территории всех крупнейших рынков с тем, чтобы гарантированно защитить свои интеллектуальные права.

Напомним, Volkswagen Viloran выпускается с ноября 2019 года, производят и продают его только в Китае. Вэн длинной с Mercedes-Benz S500 L оборудован двумя сиденьями-оттоманками на втором ряду и предназначен для передвижения с большим комфортом VIP-персон.

Пусть Viloran построен на переднеприводной платформе MQB, имеет максимум 220 л.с. под капотом и с места 100 км/ч разгоняется не быстрее 9 с, зато признанному лидеру в перевозке важных персон S-Class от Daimler Viloran даст солидную фору в части внутреннего пространства салона, удобства посадки и, конечно, сбережет круглую сумму в бюджете - цена Volkswagen Viloran стартует от 286 тысяч юаней (3,2 миллиона рублей), тогда как на Mercedes-Benz S-Class она начинается с 852 тысячи юаней (9,2 миллиона рублей).

Фото: Роспатент
#Volkswagen