Роскошный Volkswagen Viloran получил российскую прописку

Бизнес-вен Volkswagen Viloran получил прописку в российской юрисдикции. Роспатент выдал немецкому автопроизводителю охранные документы на внешний образ автомобиля.

Оформление патента не обязательно означает, что модель намерены поставлять на наш рынок.

Скорее всего, речь идет о простых юридических формальностях, в рамках которых автопроизводители патентуют внешний вид своих автомобилей на территории всех крупнейших рынков с тем, чтобы гарантированно защитить свои интеллектуальные права.

Напомним, Volkswagen Viloran выпускается с ноября 2019 года, производят и продают его только в Китае. Вэн длинной с Mercedes-Benz S500 L оборудован двумя сиденьями-оттоманками на втором ряду и предназначен для передвижения с большим комфортом VIP-персон.

Пусть Viloran построен на переднеприводной платформе MQB, имеет максимум 220 л.с. под капотом и с места 100 км/ч разгоняется не быстрее 9 с, зато признанному лидеру в перевозке важных персон S-Class от Daimler Viloran даст солидную фору в части внутреннего пространства салона, удобства посадки и, конечно, сбережет круглую сумму в бюджете - цена Volkswagen Viloran стартует от 286 тысяч юаней (3,2 миллиона рублей), тогда как на Mercedes-Benz S-Class она начинается с 852 тысячи юаней (9,2 миллиона рублей).