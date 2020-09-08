Счетная палата проверит выплаты медикам за борьбу с COVID-19

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшихся с коронавирусной инфекцией, Счетная палата РФ проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение контролирующего органа.

"В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией. Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат. Проверка будет реализована совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объектами проверки наряду с Минздравом России и ФМБА станут органы государственной власти регионов и медицинские организации", - говорится в сообщении ведомства.

Контрольное мероприятие станет дополнением к уже включенному ранее в план работы ведомства анализу осуществления стимулирующих выплат.

Также сообщается, что Счетная палата дополнила план проверок ее тремя мероприятиями. Ведомство даст оценку эффективности закупок лекарственных средств, проведет проверку использования бюджетных средств, выделенных в 2014-2020 годах в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также проверит результативность управления обществами с госучастием и результаты их финансово-хозяйственной деятельности.