Мишустин выделил 5 млрд рублей на выплаты работникам, борющимся с COVID

Премьер-министр Михаил Мишустин установил на 2020 год новые стимулирующие выплаты отдельным категориям работников, помогающих больным с коронавирусной инфекцией или задействованных в борьбе с заболеванием.

Подписанное постановление касается сотрудников организаций подведомственных Минздраву, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, которые наравне с врачами обычных больниц и поликлиник участвуют в противодействии вирусу, в том числе напрямую контактируют с больными.

Размер выплат зависит от должности специалиста и составит 20-100% процентов от среднемесячного дохода за первые девять месяцев 2019 года. Выплаты будут осуществляться за период с 1 апреля, но не ранее даты регистрации в конкретном регионе подтвержденного случая коронавирусной инфекции, за фактически отработанное время, время исполнение воинских или служебных обязанностей.

Из резервного фонда правительства Мишустин выделил на финансирование новых выплат более 5 миллиардов рублей.