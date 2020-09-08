Соперник Медведева в матче US Open показал ему неприличный жест

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо показал россиянину Даниилу Медведеву неприличный жест в матче четвертого раунда Открытого чемпионата США.

Матч прошел в понедельник в Нью-Йорке и завершился победой россиянина со счетом 6:4, 6:1, 6:0. В первом сете в одном из розыгрышей Медведев смог отразить мяч, который летел прямо в него и выиграл очередное очко. Тиафо, реагируя на это, показал сопернику средний палец.

О возможных санкциях к американскому теннисисту пока не сообщается.

В четвертьфинале Медведев сыграет с другим представителем России Андреем Рублевым.