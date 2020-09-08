Суд не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье

Пресненский суд Москвы не принял показания Ефремова о том, что он не помнит детали произошедшего и склонен полагать, что не управлял машиной в момент аварии 8 июля.

В то же время суд принимает показания родственников Захарова и свидетеля стороны обвинения Ильи Бабикова, который помогал актеру выбраться из машины после ДТП на Садовом кольце. Эти показания подтверждаются материалами дела, заявила судья Елена Абрамова.

"Суд не находит оснований признать достоверными показания Ефремова, который на стадии судебного следствия заявлял, что не помнит о своем участие в ДТП и ставил его под сомнение. В то же время доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит логичными и последовательными", - огласила она приговор.

В приговоре в отношении артиста суд также пришел к выводу, что обвиняемый находился за рулем автомобиля и был в нем один. Показания свидетелей защиты не нашли своего объективного подтверждения, огласила судья. "Таким образом, в судебном заседании установлено, что Ефремов находился за рулем", - добавила она.

Ранее Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным по делу об автомобильной аварии, в результате которой погиб Сергей Захаров.