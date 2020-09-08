Новости

Главе Златоуста вынесли предупреждение после ЧП с ребенком 12:44
Детский омбудсмен и генпрокурор РФ заключили соглашение о сотрудничестве 12:41
Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест 12:39
Детский омбудсмен и генпрокурор заключили соглашение о сотрудничестве 12:37
В учениях "Кавказ-2020" примут участие военные девяти государств 12:31
Суд не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье 12:28
Лукашенко даст интервью российским журналистам 12:27
Жительницу Урала оштрафовали за отсутствие данных о COVID-статусе 12:26
В Лондоне пройдет крупнейший в мире виртуальный марафон 12:22
Начались задержания у суда в Москве, где объявляют приговор Ефремову 12:20
МИД РФ: Германия должна заявить о своих газовых интересах 12:15
На ВДНХ отметят 85-летие Германа Титова 12:12
В США подросток сорвал онлайн-обучение у целого округа 12:08
Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер 11:55
Лаврову вручили высшую награду Республики Кипр 11:53
Михаила Ефремова признали виновным по делу о ДТП 11:42
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 11:25
Москвичам предложили выбрать любимый памятник 11:10
Соперник Медведева в матче US Open показал ему неприличный жест 11:09
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае 11:07
Ефремов прибыл в Пресненский суд на оглашение приговора 11:06
Погранслужба Украины заявила о прибытии двух белорусских оппозиционеров 11:06
Вышел трейлер "Аферы по-голливудски" с Робертом Де Ниро 11:05
Меры безопасности усилены у здания суда, где огласят приговор Ефремову 10:53
В Карелии при строительстве дороги нашли поселения, которым 8 тысяч лет 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 12:28
Рубрика: Происшествия

Суд не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье

Пресненский суд Москвы не принял показания Ефремова о том, что он не помнит детали произошедшего и склонен полагать, что не управлял машиной в момент аварии 8 июля.

Начались задержания у суда в Москве, где объявляют приговор Ефремову

В то же время суд принимает показания родственников Захарова и свидетеля стороны обвинения Ильи Бабикова, который помогал актеру выбраться из машины после ДТП на Садовом кольце. Эти показания подтверждаются материалами дела, заявила судья Елена Абрамова.

"Суд не находит оснований признать достоверными показания Ефремова, который на стадии судебного следствия заявлял, что не помнит о своем участие в ДТП и ставил его под сомнение. В то же время доказательства, представленные суду стороной обвинения, суд находит логичными и последовательными", - огласила она приговор.

В приговоре в отношении артиста суд также пришел к выводу, что обвиняемый находился за рулем автомобиля и был в нем один. Показания свидетелей защиты не нашли своего объективного подтверждения, огласила судья. "Таким образом, в судебном заседании установлено, что Ефремов находился за рулем", - добавила она.

Ранее Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным по делу об автомобильной аварии, в результате которой погиб Сергей Захаров.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Самозанятых с небольшим доходом предложили освободить от налога
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника
Счетная палата проверит выплаты медикам за борьбу с COVID-19
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского