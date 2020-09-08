Турция обстреляла населенные пункты на севере Сирии

Турция нанесла удары по населенным пунктам, расположенным на севере Сирийской арабской республике. Обстрелу из тяжелых орудий и минометов подверглись селения Мираназ, Шеварга и Эль-Маликия, находящиеся в 360 км от Дамаска. О пострадавших и погибших ТАСС не сообщает.

Напомним, три года назад Турция создала на севере САР зону безопасности, а в 2018 году оккупировала регион Африн (в 65 км от Алеппо). С тех пор курды, которых Анкара считает террористами, не прекращают нападений на турецких военнослужащих и солдат сирийской оппозиции.