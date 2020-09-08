Узнать об отзыве автомобиля станет проще

С начала 2020 года из-за различных дефектов в РФ было отозвано почти 400 тысяч автомобилей.

С 2015 года в России процедуре отзыва подверглись 4 млн автомобилей, как премиальных, так и массовых. Фото: EPA

Количество отозванных и, соответственно, избавленных от дефектов транспортных средств в РФ ежегодно увеличивается. С начала года Росстандарт согласовал 97 программ по отзыву, сообщили "РГ" в ведомстве.

Самые многочисленные отзывы, как правило, приходятся на наиболее востребованные модели, что, как отмечают в Росстате, говорит об ответственности производителей.

В общей сложности, как сообщили в Росстандарте, с 2015 года на российском рынке процедуре отзыва подверглись 4 млн транспортных средств. Для сравнения, в США производители ежегодно отзывают 30-50 млн автомобилей, рекорд по количеству отзывов был поставлен в 2014 году, когда с рынка было отозвано 60,5 млн автомобилей.

Причиной отзыва автомобилей могут стать любые нарушения техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств". "То есть в рамках таких программ автопроизводители должны исключить риск для жизни и здоровья участников дорожного движения. Отказ сервиса от ремонта автомобиля, подпадающего под отзыв, является административным правонарушением. Такие случаи единичны. Но гражданин всегда может обратиться в Росстандарт, и мы урегулируем все спорные ситуации с автопроизводителями", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В этом году Росстандарт планирует совместно с автопроизводителями разработать специальный ГОСТ по критериям и механизмам отзыва автомобилей. "Кроме того, уже в этом году мы планируем внедрить цифровую систему дистанционного отчета - это сервис "личного кабинета" для производителей транспортных средств. С его помощью они получат инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для отчетности о ходе реализации программ по устранению неисправностей. Стандарт будет учитывать и эти процессы", - рассказали в Росстандарте. Это второй этап программы по информированию автовладельцев, первым ее этапом было появление на сайте Росстандарта интерактивного поиска (easy.gost.ru), позволяющего по VIN-номеру авто определить, подпадает ли оно под отзыв, а также размещение в открытом доступе всего реестра отозванных транспортных средств в форме набора открытых данных (easy.gost.ru/opendata).

Если потребитель узнал, что его автомобиль попал под отзывную программу, то его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать визит. Недостатков, из-за которых нужно было бы немедленно прекратить использование автомобиля, на практике не возникало.