Технологический стартап из Японии SkyDrive, который принадлежит автомобильному гиганту Toyota, провел первый испытательный полет аэромобиля SD-03 с человеком на борту. Летающий автомобиль, оснащенный аккумуляторной батареей и четырьмя парами винтов, поднялся в воздух и пролетел на высоте двух метров над землей в течение пяти минут.

В интервью порталу The Associated Press глава проекта Томохиро Фукудзава заметил, что это большое достижение для компаний, которые занимаются подобными разработками. "Среди более чем сотни проектов по созданию летающих автомобилей в мире лишь несколько достигли успеха в тесте с участием пилота. Надеюсь, многие захотят полетать на этом автомобиле и при этом будут чувствовать себя в безопасности", - отметил он.

Стартап планирует выпустить первый коммерческий вариант уже через три года и надеется к тому моменту запустить в Японии первый сервис летающих такси. Текущая версия "автомобиля" может находится в воздухе пять минут, а максимальная скорость составляет всего несколько километров в час. В SkyDrive рассчитывают, что максимальная скорость аэромобиля составит 60 км/ч, а время полета будет достигать 30 минут.

"Прототипы персональных летательных аппаратов демонстрируются регулярно по всему миру, - говорит Константин Кайсин, операционный директор конкурсов Up Great в РВК. - Но пока от реального их применения нас отделяют несколько важных технологических барьеров. Первый и основной - это дальность полета. Продемонстрированный SkyDrive летательный аппарат находился в воздухе 5 минут. Очевидно, что для реального использования этот показатель нужно увеличивать даже не в разы, а на порядки. Увеличение дальности и длительности полета - глобальная задача в области мобильных источников энергии".

По мнению эксперта, предстоит долгий путь совершенствования энергетических установок. "Второй важный барьер, препятствующий появлению летающих автомобилей в городах, - это шум двигателя и винтов. Если создать малошумные летательные аппараты не удастся, есть вероятность, что они смогут использоваться только вне городов. Эта же проблема характерна и для беспилотных летательных аппаратов, претендующих на роль курьеров для сервисов городской доставки", - утверждает Кайсин.

Специалист полагает, что третьим технологическим барьером является размер летательного аппарата. Транспорт на одного человека, занимающий место двух автомобилей, просто не найдет себе места для парковки в городе. Над этой проблемой тоже ведется работа: в конкурсе Boeing GoFly одним из требований к летающим автомобилям участников является компактный размер. Однако пока никто из десятков претендентов не смог продемонстрировать решение, соответствующее всем конкурсным требованиям.

"Несмотря на все эти технические сложности, огромный интерес к теме и активность сотни разработчиков по всему миру позволяют надеяться, что в конце концов персональные летательные аппараты в городах все-таки появятся. Но станут ли они массовыми (а это, кроме прочего, означает, что они будут дешевыми)? Думаю, что уверенно ответить на этот вопрос можно будет через несколько лет, когда мы увидим, удастся ли инженерам найти адекватные решения для обозначенных технологических барьеров", - заключает Кайсин.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что такие машины будут интересны только вне больших городов. "В густонаселенном городе такой транспорт создаст множество проблем, - считает он. - Не совсем ясно, где будут приземляться аэромобили, что делать с проблемами конфиденциальности - многие не захотят, чтобы пилоты таких дронов заглядывали к ним в окна во время взлета и посадки. Также нерешенной остается проблема аварий - если такой автомобиль вдруг упадет, это обернется большими неприятностями. У вертолетов есть специально отрегулированная полетная зона, четко прописаны правила, где они могут летать, а где нет. Ничего такого у аэромобилей нет".

Эксперт уверен, что пока не будут заполнены законодательные пробелы, никаких полетов аэромобилей над большими городами мы не увидим. "И скорее всего, в ближайшем будущем ничего не изменится. Кроме того, такие машины не оправданны с экономической точки зрения - их производство стоит очень дорого, и они малоэффективны", - уверен Муртазин.

Разработкой летающих автомобилей также занимаются в России. В конце 2019 года стало известно, что на базе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина создана проектная лаборатория, где за четыре года планируется разработать летающий автомобиль. Дальность полета отечественного аэромобиля по планам должна составить 1000 км, максимальная скорость - 300 км/ч, а перевозить по воздуху такой автомобиль сможет до 500 кг.

В США уже несколько лет ведется разработка собственных летающих машин. Например, сервис-агрегатор такси Uber хотел использовать такой вид транспорта. Однако в мае этого компания сократила сотрудников, которые занимались созданием аэромобиля.