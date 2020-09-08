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Рубрика: В мире

Анн крутит педали

В Париже велосипеды вытесняют не только личный, но и общественный транспорт
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
Велосипедная мания. По-другому и не назовешь стратегический курс парижского муниципалитета во главе с переизбранной этим летом на новый срок социалисткой Анн Идальго. С тем чтобы воплотить эту "двухколесную сказку" в жизнь, в городе уже проложено свыше тысячи километров велодорожек, а если судить по намерениям мэрии, этой сетью будет охвачен весь Париж. Происходит радикальная перелицовка дорожного полотна в угоду двухколесному "божеству", которому поклоняются нынешние городские власти.
Парижские велосипедисты отвоевывают все больше места на дороге у машин и даже автобусов. Фото: AFP Парижские велосипедисты отвоевывают все больше места на дороге у машин и даже автобусов. Фото: AFP
Парижские велосипедисты отвоевывают все больше места на дороге у машин и даже автобусов. Фото: AFP

Там, где раньше было два или три ряда для машин, остается один, а остальное отдается велосипедистам и частично такси и автобусам. Тотальное наступление на частные автомобили, а против них Анн Идальго давно ведет тотальное наступление, уже принесло свои плоды. Из-за постоянных пробок многие парижане вынуждены отказываться от своих "железных коней", и только за прошлый год, как свидетельствует статистика, столичный автопарк сократился почти на 20 процентов. Из-за постоянных дорожных заторов теперь страдает общественный транспорт. Конечно, речь идет не о метро, а о весьма популярных здесь городских автобусах. Всего за год работ по "благоустройству города" скорость их передвижения серьезно уменьшилась. Если несколько лет назад она и так была невелика - в среднем чуть больше 13 км/ч, то сейчас упала до 9,8 км/ч, а в часы пик и ниже того.

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Местами возникают просто абсурдные ситуации. Так, на самой протяженной артерии Парижа, улице Риволи, на которой, кстати, расположена столичная мэрия, городские автобусы вынуждены циркулировать всего по одной полосе вместе с грузовиками доставки, такси и прочими машинами, в то время как велосипедистам, этим "любимцам" Анн Идальго, отдана остальная часть шоссе шириной в семь метров. Причем в районе сада Тюильри она расширена еще больше - до 11 метров. А ведь к нынешнему поколению автобусов с экологической точки зрения претензий быть не может - они работают на природном газе.

За год работ по "благоустройству Парижа" скорость передвижения автобусов серьезно уменьшилась

Как считает обозреватель парижской влиятельной газеты "Фигаро" Франсуа Делетраз, проблема заключается в том, что главу муниципалитета не сильно заботят пассажиры автобусов, поскольку те не принадлежат к ее основному "богемно-буржуазному электорату", который благосклонно относится к нынешней моде на велосипеды.

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